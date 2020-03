Thomas Bareiß will wieder für den Bundestag antreten

Der Wahlkreisabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß (CDU, Mitglied des Bundestags) hat bei der Wahlkreiskonferenz im Gasthof „Zum Sternen“ in Benzingen erklärt, sich erneut als Bundestagskandidat aufstellen zu lassen.

Bareiß zog eine positive Bilanz der vergangenen zwei Jahre. So sei es gelungen, „wichtige Bundesförderungen in den Wahlkreis zu holen“. Darunter fielen Ausbaumaßnahmen und Städtebauförderung wie unter anderem 2,47 Millionen Euro für das Freibad Sigmaringen, 855.000 Euro für das Schulzentrum Balingen-Längenfeld, 200.000 Euro für die St. Martinskirche in Meßkirch und 2,35 Millionen für die Neue Mitte in Scheer. Aber auch Innovation und Infrastrukturmaßnahmen durch beispielsweise 1,1 Millionen für die Hochschule Albstadt-Sigmaringen, 250 Millionen für den Neubau der Zollschule oder 92.000 Euro, die in ein 5G-Mobilitätskonzept für Sigmaringen und den Zollernalbkreis fließen, konnten vorangetrieben werden, so der Wahlkreisabgeordnete.

Insgesamt seien 1,45 Millionen Euro für den Breitbandausbau in den Wahlkreis geflossen. „Eines wird deutlich, der gemeinsame Einsatz lohnt sich und wir können stolz sagen, wir haben vieles für unseren Wahlkreis erreicht“, betonte Bareiß bei der Konferenz.

Seine Heimat in Berlin vertreten zu dürfen, sei für ihn eine große Ehre und sporne ihn an, sagte Bareiß im Rahmen der Wahlkreiskonferenz. „Gerade in den nächsten Jahren wird sich viel entscheiden und ich möchte mich weiter mit meiner Erfahrung für das Wohl unserer Heimat einsetzen,“ erklärte er. Bareiß kündigte damit an, sich am 10. Juli bei der Wahlkreismitgliederversammlung zur Nominierung des Bundestagskandidaten im Wahlkreis 295 Zollernalb – Sigmaringen erneut für das Bundestagsmandat zur Verfügung zu stellen.