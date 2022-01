Theater widmet sich Werken der Gebrüder Grimm

Michael Ehnert, Kristian Bader und Jan-Christof Scheibe widmen sich am Samstag, 29. Januar, um 19.30 Uhr sich mit den Brüdern Grimm in einer Inszenierung des Altonaer Theaters nun zum dritten Mal auf ihre ganz eigene Weise der deutschen Literaturgeschichte. Das Stück findet im Großen Saal in der Balinger Stadthalle statt und wird ab 14 Jahren empfohlen.

Die „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm sind ein internationaler Bestseller, ein literarischer Fantasyfilm fürs Kinderzimmer, der in mehr als 100 Sprachen übersetzt und öfter verkauft wurde als die Bibel. Man kann also davon ausgehen, dass es kein einziges Kind gibt, das noch nichts von Rotkäppchen, Rapunzel oder dem Froschkönig gehört hat. Doch Jacob und Wilhelm Grimm waren weit mehr als nur die Märchenonkel der deutschen Literatur. Sie wurden auch als Sprachwissenschaftler, Volkskundler und Gründungsväter der Germanistik verehrt und als Teil der „Göttinger Sieben“ politisch verfolgt.

Und auch wenn man Jacob und Wilhelm stets nur im Doppelpack als „die Brüder Grimm“ bezeichnet, so waren sie vom Wesen her doch grundverschieden. Ihr Lebenswerk hat die deutsche Festplatte nachhaltiger beschrieben als irgendein anderes Stück deutscher Literatur.

Teilnehmer können sich verzaubern lassen von einem magischen Abend, der ihnen am Ende klarmachen wird, warum die Deutschen sind, wie sie sind, heißt es in einer Pressemeldung.

Der Zutritt ist in der Alarmstufe 2 nur mit 2G-plus-Nachweis möglich, wenn die Impfung oder der Genesungsnachweis älter als drei Monate zurückliegt, ist zusätzlich ein Schnelltest erforderlich. In der Halle gilt die FFP2-Maskenpflicht auch am Platz. Zur Registrierung steht die Corona-Warn-App zur Verfügung.