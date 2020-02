Theater-Knirpse führen „das Traumfresserchen“ auf

Die Theater-Knirpse vom K3-Theater in Winterlingen proben derzeit intensiv für das Stück „Das Traumfresserchen“, das in Anlehnung an das gleichnamige Bilderbuch von Michael Ende am Sonntag, 8. März, in Winterlingen zur Aufführung kommen wird.

Theater-Chefin Evelin Noll-Rieder ist begeistert von den vier bis 12-jährigen Mädchen und Jungen, die die sieben Szenen des Theaterstücks weitgehend selbständig erarbeitet und die verschiedenen Rollen dazu entwickelt haben.

Die jungen Schauspieler aus Winterlingen bis Balingen seien echt stolz, so Nolle-Rieder, dass ihnen die Übertragung des berühmten Kinderbuches in Spielszenen gelungen sei. Dabei mussten auch einige Sequenzen aus dem Buch kreativ bearbeitet werden, damit sie für die Truppe spielbar geworden seien.

In dem Kinderstück ab vier Jahren geht es um den Schlaf und vor allem um die Träume. Im Schlummerland ist das Wichtigste das Schlafen, wobei es dabei nicht auf die Schlafdauer ankommt, sondern darum, wie wie gut der Schlaf ist. Denn nur wer gut schläft gilt im Schlummerland als sanftmütig und ausgeglichen. So kommt es auch, dass nur der König oder Königin werden kann, der den besten Schlaf hat.

Leider leidet die Königstochter Schlafittchen jede Nacht unter schlimmen Alpträumen und kann deshalb nicht Königin werden. Ihre Mutter, Königin Traumlinde, reist deshalb um die ganze Welt um jemanden zu finden, der der Prinzessin zu einem besseren Schlaf verhelfen kann. Fast am Ende der Welt, in einer Einöde, wird sie schließlich fündig und findet das Traumfresserchen.

Was es mit diesem Wesen auf sich hat und wie es ihm gelingt Prinzessin Schlafittchen von ihren bösen Träumen zu erlösen, zeigen die Theater-Knirpse in ihrem Stück.

Die Premiere findet am Sonntag, 8. März im K3-Theater statt.

Weitere Aufführungen stehen am Samstag, 14.März, Sonntag, 15. März und Sonntag, 22. März auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr.