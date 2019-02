TC Winterlingen setzt erstmals einen Geschäftsführer ein

Bei seiner Generalversammlung hat sich der Tennisclub Winterlingen personell neu aufgestellt. So beschlossen die Mitglieder beispielsweise eine Satzungsänderung, um einen Geschäftsführer einsetzen zu können. Diese Aufgabe übernimmt der bisherige Vorsitzende Raphael Kleiner. Zu seinem Nachfolger wurde Thomas Steinhart gewählt.

Schriftführerin Gaby Oswald gab ihr Amt aus beruflichen Gründen ab. An ihre Stelle wurde Marc Gratz gewählt. Neuer Sportwart ist Timo Schempp. Ein neu berufenes strategisches Amt ist das Aufgabenfeld Marketing und Öffentlichkeit, das in Zukunft Alejandro Palacios-Tovar abdeckt. Jochen Schäfer wurde zum Beisitzer Platzwart gewählt. Neue Beisitzer mit unterschiedlichen Aufgaben sind Adrian Beka, Viktor Krebs, Marvin Röhm und Rudi Schäfer. Nikolai Kiefer und Daniel Rempp wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt.

Überwiegend Positives berichteten die Vorstandsmitglieder in ihren Vorträgen. So stieg die Anzahl der Mitglieder auf 180: Den sieben Austritten im vergangenen Jahr standen 13 Eintritte gegenüber, darunter viele Kinder. Insgesamt gehören dem Verein mittlerweile 50 Kinder und Jugendliche an.

Auch finanziell steht der Verein gut da: Obwohl im Vereinsheim erneut rote Zahlen geschrieben wurden und trotz einiger Investitionen in die Anlage berichtete Kassiererin Carmen Braun für das vergangene Jahr von einem Überschuss in Höhe von gut 500 Euro. Braun kündigte aber auch an, die Kosten für das Vereinsheim in der kommenden Saison senken zu wollen.

Acht Mannschaften des Tennisclubs Winterlingen hatten in der Saison 2018 an der Verbandsrunde teilgenommen. Die Mixed-Mannschaft und die erstmals gemeldete Herren-30-Mannschaft stiegen in die Bezirksoberliga auf. Weil einige Leistungsträger von der ersten Herrenmannschaft zu den Herren 30 gewechselt waren, stieg das stark verjüngte Team allerdings aus der Bezirksklasse ab.