Tausend Veranstaltungstermine stehen schon fest

Ein sommerlanges Festival mitten in Balingen: Das verspricht der stetig voller werdende Veranstaltungskalender der dortigen Gartenschau 2023. Neben regionalen Künstlern und Bands stehen laut Pressemitteilung auch große Namen auf den Bühnen: Unter anderem bringen „The Hooters“ ihre Hits nach Balingen. Und SWR1 Pop & Poesie spielen ihre 80er-Show.

Wenn am 5. Mai 2023 die Gartenschau in Balingen eröffnet wird, erwartet die Besucher weit mehr als die blühende Blumenpracht. Über eintausend Veranstaltungen stehen inzwischen auf dem Programm für die drei Bühnen auf dem Gelände. Bespielt werden sie an fast jedem der 143 Tage bis in den Abend hinein. Mitwirken werden regionale und überregionale Vereine, Clubs, Bands, Künstler und Institutionen, die mit ihren Beiträgen aus Musik, Theater und Kunst Festivalstimmung aufkommen lassen.

Die Band The Hooters aus Philadelphia spielt am 20. Juni auf der Hauptbühne der Gartenschau. Somit besteht die Möglichkeit, Welthits live vor der Haustür zu erleben. Stimmung pur ist laut Ankündigung auch am 16. Juli bei SWR1 Pop & Poesie in Concert garantiert. Sie wollen mit ihrer 80er Show eines der musikalisch vielfältigsten Jahrzehnte auf die Bühne bringen – von Pop, Rock und Punk über New Wave und Synthiepop bis hin zu Heavy Metal. Gefeiert wird auch bei der SWR4 Schlagerparty am 10. Juni, bei der Beatparade Mitte Juni und bei SWR3 Party am 23. September.

Liebhaber der klassische Musik kommen laut Mitteilung des Veranstalers ebenfalls auf ihre Kosten: mit dem Bundespolizeiorchester, dem Bosch Sinfonieorchester, dem Auftritt von BWMusix und dem Carmina-Burana-Abschlusschor.

Auch Theater und Kultur kommen nicht zu kurz. Der König des schwäbischen Kabaretts, Christoph Sonntag, gibt sich die Ehre. Das Theater Lindenhof ist mit zehn Auftritten zu Gast – mitten im Grünen in den neu angelegten Erlebnisauen. Und Fans der Kächeles können sich auf fünf Termine mit einem zweistündigen Programm freuen.

Die regionalen Vereine, Unternehmen, Bands und Künstler werden ebenfalls auf dem Gelände vertreten sein: Die Besucher begeistern möchten unter anderem TOP10 YoRap und OpenAir Club, Rock meets Blech, das Balinger Schlagerfestival und ein Linedance Festival – und gleich zweimal das Volkstanzfestival Balingen International.

Zu den Einzelauftritten kommen Thementage für alle Interessen und Altersklassen: Blaulichttag, Sporttag, Akkordeontag, Tag der Geschichte, Tag der Begegnung, Tag der Selbsthilfegruppen und vieles mehr. Ein Programm mit familienfreundlichen Angeboten für Kinder und Aktionen für Jugendliche gehört ebenfalls dazu. Auch wird die Fasnet auf der Gartenschau präsent sein.

Die Veranstaltungen, Thementage, Konzerte, Ausstellungen und Vorführungen finden innerhalb des Gartenschaugeländes statt, in den neuen und neu gestalteten grünen Parks und Anlagen. Alles, was zwischen dem 5. Mai und 24. September 2023 auf dem Programm steht –auch die Auftritte der Top Acts – ist laut Pressemitteilung in der Dauerkarte und der jeweiligen Tageskarte für die Gartenschau enthalten: Wer eine hat, kann sich sein persönliches Sommerprogramm aus dem Veranstaltungskalender zusammenstellen und das Gelände nach Belieben betreten und verlassen.

Inbegriffen sind auch die wechselnden Floristikausstellungen, die sogenannten „Traumorte“ – acht Themengärten der Landschaftsgärtner –, Angebote der Ausstellungspartner mit verschiedenen Mitmachaktionen sowie die Nutzung der Daueranlagen, wie die Sport- und Bewegungsstationen im Aktivpark sowie die Themenspielplätze.

Im Vorverkauf kostet die Dauerkarte für Erwachsene 80 Euro anstelle der regulären 90 Euro. Auch die Dauerkarte für Familien ist im Vorverkauf vergünstigt. Alle Karten gibt es, auch als Gutschein zum Verschenken, im Internet auf balingen2023.de sowie an den Vorverkaufsstellen.