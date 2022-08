Tannenhäher verstecken ihre Nahrung auch bei uns im Garten

Der Tannenhäher ist ein richtiger Heimlichtuer und man bekommt ihn in unseren Wäldern selten zu Gesicht, obwohl er auf der Alb relativ gut verbreitet ist. Wie sein deutlich bekannterer Vetter, der Eichelhäher, gehört auch der Tannenhäher zur Familie der Rabenvögel und somit trotz seiner wenig melodisch und eher krächzend klingenden Laute zu unseren einheimischen Singvögeln.

Sein englischer Name „nutcracker“ weist deutlich auf seine bevorzugte Nahrung hin und das sind neben den Samen von Fichten und anderen Nadelbäumen insbesondere Haselnüsse, die er nicht nur an Waldrändern oder Hecken sondern oft auch in unseren Gärten findet.

Für den Winter legt er im Boden mit Vorliebe unter Bäumen Vorratsverstecke an, die er wie Untersuchungen zeigen zu etwa 80 Prozent tatsächlich auch wiederfindet. In diesem Sommer allerdings sind etliche Tannenhäher schon recht früh und lange vor der eigentlichen Nussreife im September oder Oktober in Gärten und Obstwiesen aufgetaucht.

Dabei haben sie es offenbar nicht auf Nüsse , sondern auf die in diesem Jahr stark fruchtenden Süß- und Sauerkirschbäume abgesehen, deren harte Kirschkerne sie mit ihrem kräftigen Schnabel öffnen, um an den eigentlichen Samen unter der hölzernen Schale zu gelangen.

Hastig flattern sie dabei immer wieder zu Boden und suchen geeignete Verstecke für die Kerne. Dabei behalten sie ihre Umgebung aufmerksam im Blick, damit kein ungebetener Konkurrent das ausgesuchte Nahrungsversteck findet. Es ist daher nicht selten auch einem Tannenhäher zu verdanken, wenn im Rasen oder auf der Wiese plötzlich Kirschbäumchen sprießen, die niemand dort angepflanzt hatte.

Tannenhäher sind mit ihrem schwarzbraunen Gefieder, das mit vielen weißen Tupfen übersät ist, nicht zu verwechseln.