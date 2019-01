Täter beschädigen Ebinger Martinskirche

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr, in der Gartenstraße die Nebeneingangstüren der Martinskirche in Ebingen beschädigt. Die Türschlösser wurden vollständig zerstört, teilt die Polizei mit. Ferner entzündeten die Ganoven im Bereich der Eingänge mehrere kleine Feuer. Der entstandene Schaden ist noch nicht bezifferbar. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Albstadt-Ebingen unter der Telefonnummer 07431/935 30 10 entgegen.