Studierende unterstützen „Secontique“ in Albstadt

Aus zwei abgelegten Herrenhemden wird eine schicke Damenbluse, aus der alten Jeans eine Tasche oder eine Wimpelkette für die nächste Party. Der Wintermantel, der dem einen nicht mehr gefällt, ist für den anderen genau das Teil, das ihm noch gefehlt hat: Wie Nachhaltigkeit, Modebewusstsein, soziales Handeln und Geschäftstüchtigkeit zusammenpassen, stellen Studierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen derzeit in ihrem Industrieprojekt unter Beweis.

Das komplette sechste Semester des Bachelorstudiengangs Textil- und Bekleidungstechnologie hat die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau und den Verein „Aktion Hoffnung“ Rottenburg-Stuttgart bei der Konzeptionierung ihres gemeinsam betriebenen Second-Hand-Ladens unterstützt, der in der vergangenen Woche in Albstadt-Ebingen eröffnet wurde. Die Ideen hinter der gemeinnützigen „Secontique“ sind dabei so simpel wie sinnvoll: gebrauchte Kleidung günstig weitergeben, aus nicht mehr brauchbaren Dingen etwas Neues machen, Langzeitarbeitslosen eine Perspektive geben.

Die 19 Studierenden wurden von Professorin Marina Baum und Professor Sven Gerhards betreut. Zu Beginn der Projektphase sammelten sie zunächst Ideen und teilten sich dann in drei Gruppen auf, die sich jeweils um einen anderen Bereich kümmerten: Events, Social Media und Upcycling. Bei einer Zwischenpräsentation in der Hochschule stellte die Gruppe am Donnerstag einigen Interessierten den Stand des Projekts vor – darunter auch Brigitte Stein, die die Secontique derzeit federführend leitet. Sie lobte die Zusammenarbeit mit den Studierenden: „Ich bin immer froh, wenn junge Leute mit guten Ideen kommen“, sagte sie. „Sie sind idealistisch und frisch, das ist einfach toll.“

Nicht nur für kleine Geldbeutel

Die Studierenden der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wollen zu einem Umdenken in der Gesellschaft beitragen, das wegführt vom massenhaften Konsum billig produzierter Kleidung auf Kosten von Menschen und Umwelt in vorwiegend asiatischen Ländern – das wurde bei der Präsentation deutlich und passt gut zum Leitgedanken von Caritas und Aktion Hoffnung. Die „Secontique“ möchte denn auch jeden als Kunden gewinnen, der ressourcenschonend leben möchte und richtet sich ausdrücklich nicht nur an Menschen mit kleinem Geldbeutel.

So soll beispielsweise die Upcycling-Werkstatt weiter ausgebaut werden, in der aus alten und vielleicht kaputten Dingen ganz andere neue werden. Dort wie auch im Laden selbst sollen Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderung mitarbeiten können. Die Studierenden wiederum erarbeiten Upcycling-Anleitungen für verschiedene Produkte, die jedermann auch in Eigenregie umsetzen kann; ein eigens gestalteter Schrank im Laden macht Lust darauf und hält Informationen bereit. „Ein Ampelsystem soll den Schwierigkeitsgrad kennzeichnen“, sagte die Studierende Julia Lutz bei der Präsentation.

Zusatzangebote sind denkbar

Das Events-Team hat Ideen für eine ganze Reihe von Veranstaltungen erarbeitet. Dabei geht es ihnen nicht nur um den Bekanntheitsgrad der „Secontique“, sondern auch um soziale Initiativen wie Nähkurse oder Backnachmittage mit Kindern. Denkbar seien auch Zusatzangebote wie eine Kinderecke, ein Wäscheservice für Menschen ohne Waschmaschine oder eine kleine Cafeteria, erklärte die Erasmus-Studierende Henrietta Gregor. Auch die Social-Media-Gruppe tut viel, um die „Secontique“ bestmöglich zu unterstützen – mit Fotos und Storys, aber auch mit Videos; eine kleine Kostprobe davon gab es auch bei der Präsentation.

Sehr angetan von den vielen Einfällen war Anton Vaas vom Verein „Aktion Hoffnung“, der sich nach der Präsentation überschwänglich bedankte. Auch Andreas Budisky, Leiter der sozialen Projekte bei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, zeigte sich beeindruckt: „Durch die Studierenden wurde das Bewusstsein für Nachhaltigkeit noch stärker eingebracht“, sagte er. Auch für die Studierenden selbst ist das Projekt etwas Besonderes. „Wir hatten Ideen, die wir dann auch wirklich umsetzen konnten“, sagte Franziska Thellmann vom Team Events, das beim ersten offiziellen Verkaufstag der „Secontique“ am Mittwoch eine Tombola für die Kunden veranstaltete. „Das ist schon richtig cool.“