Studenten loben die persönliche Note

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen erzielt im aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) sehr gute Ergebnisse in den bewerteten Fachbereichen der Fakultäten Life Sciences, Informatik, Engineering und Business Science and Management. Sie sind jeweils gleich in mehreren Kategorien in der Spitzengruppe gelandet; das Ranking wird in Auszügen im neuen Studienführer der Wochenzeitung „Die Zeit“ veröffentlicht. Bewertet wurden der noch junge Studiengang Smart Building Engineering and Management, Facility and Process Design, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Business and Security Analytics und Wirtschaftsinformatik, teilt die Hochschule mit. Spitzennoten erreichten die Studiengänge fast durchweg in der Kategorie Kontakt zur Berufspraxis. Die Studenten bewerteten die Studiengänge darüber hinaus besonders häufig in den Kategorien Unterstützung am Studienanfang, Betreuung durch Lehrende, Ausstattung, Praxisbezug oder Abschlüsse in angemessener Zeit sehr positiv. Auch die Ausstattung der Praktikumslabore und die IT-Infrastruktur erreichten Spitzenwerte. „Ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir im Ranking bei den Kontakten zur Berufspraxis so gut abschneiden und dass uns unsere Studenten bei der persönlichen Betreuung so ein gutes Zeugnis ausstellen“, wird Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer in der Mitteilung zitiert.

Genau diese Bereiche seien die Herzstücke der Lehre an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen: „Wir bieten unseren Studierenden ein sehr gutes, praxisnahes und anwendungsorientiertes Lehr- und Lernumfeld in einer familiären Atmosphäre und fördern ihre individuellen Stärken.“ Durch den starken Praxisbezug in Lehre und Forschung könnten sie sich in unterschiedlichen Berufsfeldern ausprobieren und während ihres Studiums herausfinden, wo ihre Interessen liegen. „Durch unser starkes Netzwerk in der Region und darüber hinaus bieten wir ihnen durch Praxissemester sowie Projekt und Abschlussarbeiten den frühzeitigen Kontakt zu Unternehmen und bereiten sie damit optimal auf das Berufsleben vor.“

Im CHE-Hochschulranking werden sowohl Urteile von Studenten als auch Fakten zu Lehre und Forschung ausgewiesen. Es ist mit rund 120 000 befragten Studenten und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.