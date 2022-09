Straße bei Bitz wird voll geperrt

Auf der Landesstraße 448 zwischen Neufra und Bitz wird auf einer Länge von rund 4,4 Kilometern die schadhafte Fahrbahn erneuert. Bei diesen Arbeitet steht nun der dritte Bauabschnitt an, teilt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen in einem Schreiben mit.

Die Maßnahme unterteilt sich in drei Abschnitte von der Einmündung in die B 32 bis zur Kirchstraße in Neufra, von der Kirchstraße in Neufra bis nach Ziegelhütte in Richtung Freudenweiler sowie vom Ortsende Freudenweiler bis zum Knoten mit der L 449 bei Bitz. Am Mittwoch, 7. September, wird deshalb im Laufe des Tages die Straße im Baustellenbereich voll gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen weiterhin ab Neufra über die B 32 nach Burladingen, sowie über die K 7102 und die L 449 nach Bitz umgeleitet. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, enden die Arbeiten am Freitag, 30. September, heißt es im Schreiben des RP. Vor Beginn des dritten Bauabschnitts werden die beiden vorangegangenen Bauabschnitte wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro und werden anteilig vom Land Baden-Württemberg und der Gemeinde Neufra getragen.