Steinfiguren kommen für die neue Lourdesgrotte zurück in die Region

Nach achtwöchiger Bauzeit ist am Sonntag die neue Lourdesgrotte in Winterlingen-Harthausen gesegnet worden. Rechtzeitig zur Maiandacht wurde die Andachtsstätte für die Marienverehrung übergeben. Viele Gläubige, auch aus umliegenden Gemeinden, kamen in die Harthauser Pfarrkirche, wo zunächst eine traditionelle Maiandacht stattfand.

Dabei sang der Chor Cum Deo von der Empore herab im Wechsel mit der Gemeinde im Kirchenschiff neue und altbekannte Marienlieder. Dazu war ein Maialtar mit Kerzen und Blumenschmuck an einem Seitenaltar hergerichtet worden. Gebete und Fürbitten sowie die Schriftlesung vom Besuch der Maria bei ihrer ebenfalls schwangeren Base Elisabet folgten. Die Marienfeier in der Kirche endete mit dem eucharistischen Segen mit der Monstranz.

Anschließend zog die Gemeinde von der Kirche zur Grotte, wo Pfarrer Hubert Freier die Segensworte sprach und die Lourdesgrotte mit geweihtem Wasser segnete. Die Steinfiguren in der Grotte, die kniende Heilige Bernadette ebenso wie die Gottesmutter Maria, stammen aus einer Klosteranlage in Heppenheim. Eine Ordensschwester aus dem dortigen Konvent der Vinzentinerinnen mit verwandtschaftlichen Beziehungen nach Hettingen hatte diese Figuren dorthin vererbt. Von dort gelangten sie nun über Verwandte nach Harthausen, nachdem bekannt geworden war, dass die ehemalige Grotte zwischen Pfarrhaus und Kirche wieder nachgebaut wird.

Viele fleißige Helfer waren fast jeden Tag im Einsatz, um die Grotte noch vor der Maiandacht fertigzustellen. Den Plan dazu hatte der ehemalige Ortsvorsteher Erwin Seßler maßstabsgetreu nach alten Fotos von der Vorgängergrotte gezeichnet. Das ehrenamtliche Bauteam setzte diesen Plan unter Anleitung des Baumeisters Hans Pfaff tatkräftig in die Tat um. Die Feldsteine für den Ovalbau stammen allesamt aus der Umgebung von Harthausen.

Vom Ergebnis zeigten sich die Besucher am Sonntag beeindruckt. Die brennenden Kerzen an den gewölbten Wänden verliehen der Zeremonie einen festlichen Charakter.