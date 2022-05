Startschuss in die neue Amtsperiode der Betriebsräte

Die IG Metall Albstadt veranstaltete am 25. Mai zum Auftakt in die neue Amtsperiode ein Betriebsräte-Forum in der Stadthalle Balingen. Über 180 Teilnehmer nutzten dieses Forum, um sich einen kompakten Einblick in die Themen und rechtlichen Grundlagen der Betriebsratsarbeit zu verschaffen.

Das riesige Aufgabengebiet der Betriebsräte erstreckt sich von der Überwachung von geltenden Gesetzen und Regeln, vom Kündigungsschutz über Gleichstellung bis zur Unfallverhütung. Betriebsräte können anregen, vorschlagen, die Initiative ergreifen. „Überall dort, wo es Betriebsräte gibt, brauche es weitere Reformen des Betriebsverfassungsgesetzes, damit die Betriebsräte ihrer Rolle, in einer sich wandelnden Wirtschaft, gerecht werden können“, dafür plädierte in seiner Auftaktrede, Michael Föst, Geschäftsführer der IG Metall Albstadt. Einen praxisorientierten Überblick über die rechtlichen Grundlagen gab Klaus-Peter Manz, 2. Bevollmächtigter, IG Metall Albstadt.

Damit die Betriebsratsarbeit optimal startet, sind Qualifizierung, Kontakte und der Erfahrungsaustausch mit anderen Betriebsräten sehr wichtig. Das Forum bot hierfür umfassende Möglichkeiten. In einem Markt der Möglichkeiten zeigten zahlreiche Institutionen und Dienstleister auf mit welchen qualifizierten Unterstützungsangeboten sie den Interessensvertretern der Belegschaften in den Betrieben der Region zur Seite stehen können.

In Fachforen gab es Input-Referate über die Rolle von Betriebsräten in der anstehenden Tarifrunde der Metall- & Elektroindustrie und im World Café war die Beteiligung der Teilnehmer gefragt. Insbesondere die erstmals gewählten Betriebsräte äußerten sich begeistert, aber auch mit Respekt vor ihren neuen Herausforderungen.