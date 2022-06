Stadthalle Balingen lockt mit schwäbisch-sommerlicher Kleinkunst unter freiem Himmel

Gleich zwei Abende schwäbische Kleinkunst unter freiem Himmel gibt es am 8 und 9. Juli vor der Stadthalle Balingen. Jeweils ab 20 Uhr stehen – zunächst am Freitagabend „Ernst & Heinrich“ – und am Samstag dann Ida Ott mit Peter Leonard und ihrem schwäbischen Varieté Kabarett „Rosa kocht und Herr Dünnbier zaubert“ auf der Kleinkunstbühne vor der Stadthalle Balingen. Ein Wetterrisiko besteht nicht, denn bei Schlechtwetter folgt ein kurzfristiger Umzug in den Großen Saal.

Karten für 21 Euro, ermäßigt 16 Euro, sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen unter Telefon 07433/9008-420, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.