Stadthalle Balingen lockt mit schwäbisch-sommerlicher Kleinkunst

Open-Air Fans und Freunde des schwäbischen Humors sollten sich zwei Daten in ihrem Kalender dick notieren, denn am 8. Juli und 9. Juli bietet die Stadthalle Balingen gleich zwei Abende mit schwäbischer Kleinkunst. Jeweils ab 20 Uhr stehen zunächst am Freitagabend „Ernst & Heinrich“ und am Samstag dann Ida Ott mit Peter Leonard und ihrem schwäbischen Varieté Kabarett „Rosa kocht und Herr Dünnbier zaubert“ auf der Kleinkunstbühne vor der Stadthalle Balingen. Ein Wetterrisiko besteht nicht, denn bei Schlechtwetter folgt ein kurzfristiger Umzug in den Großen Saal.

Ebenso charmant wie resolut bringt Ida Ott als „Rosa Pfefferle“ unter dem Motto „Männer erobern die Küche, Frauen räumen sie auf!“ ihre Themen heißgekocht und messerscharf auf den Tisch. Aufgetischt wird ein theatralisches Menü mit einem Überraschungsgast. Ernst und Heinrich sind längst kein Geheimtipp mehr. Ihre einzigartige Mischung aus Comedy, Liederabend, Kabarett, Melodien und Parodien überzeugt Schwaben, Fans und Fachwelt gleichermaßen.

Karten gibt es für 21 Euro, ermäßigte Karten sind für 16 Euro erhältlich bei der Stadthalle Balingen, unter der Telefonnummer 07433 / 90 08 420, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.