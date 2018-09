Sportlicher Nachwuchs ist gesichert

Tim Abt hat in der ersten regulären Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause den Viktor-Rieber-Pokal in Empfang nehmen dürfen. Sebastian Lang erhielt die Sportmedaille der Gemeinde Winterlingen in Gold. Andy Witzemann wurde in Abwesenheit mit der silbernen Auszeichnung geehrt.

1985 hatte Viktor Rieber der Gemeinde neben einer größeren Geldsumme zum Ausbau der Begegnungsstätte auch den nach ihm benannten Pokal gestiftet. Seitdem ehrt Winterlingen jährlich den besten Einzelsportler durch die Überreichung dieser Auszeichnung.

Seit einigen Jahren erhält den Pokal grundsätzlich der Sieger der Bundesjugendspiele. Als bester Sportler der Gemeinde Winterlingen wurde Tim Abt ausgezeichnet, der mit 1601 Punkten bester bei den Bundesjugendspielen geworden war. Er ist Schüler der zehnten Klasse an der Realschule Winterlingen und konnte sich mit über 300 Punkten Vorsprung vor dem Zweitbesten positionieren. Dafür verlieh ihm die Gemeinde einen Pokal und legte einen Gutschein über 50 Euro für Sportausrüstung obendrauf. Rektorin Brigitte Schmid-Glowiak und die Eltern des begeisterten Fußballspielers waren ebenfalls anwesend.

Begeisterter Kampfsportler

Anschließend erhielt Sebastian Lang die Sportmedaille in Gold. Es ist die höchste Auszeichnung der Gemeinde für Sportlerehrungen. Lang wurde für seine Leistungen im Jiu-Jitsu geehrt: Als Mitglied des Albstädter Budo-Clubs wurde er letztes Jahr Süddeutscher Meister in der U15-Kategorie.

Er kann auch stolz auf den dritten Platz bei den deutschen Schülermeisterschaften in Delmenhorst sein. Früher hat Lang außerdem Fußball gespielt, heute konzentriert sich der junge Mann erfolgreich auf Jiu-Jitsu und Tennis. Neben der Medaille erhielt der Geehrte auch einen Gutschein. „Sie reihen sich in die Top-Riege ein, wir haben einige hochkarätige Sportler in Winterlingen“, sagte Bürgermeister Maier.