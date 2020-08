So läuft eine Hochzeit in Zeiten von Corona ab

Das Hoffen und Bangen eines frisch gebackenen Ehepaars hat sich gelohnt: Nachdem lange nicht klar war, ob und in welcher Form eine kirchliche Hochzeit inklusive Feier in der aktuellen Zeit möglich sein würde, zeigen sich Anja und Samuel Rempp am Ende überglücklich, es hat noch funktioniert. Doch die Monate, die ihrem Hochzeitstermin Anfang August vorausgingen, waren nichts für schwache Nerven.

„Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir während des Lockdowns wandern waren und mein Verlobter meinte, er halte es für unwahrscheinlich, dass wir heiraten können“, erzählt die aus Loßburg bei Freudenstadt stammende Anja Rempp, geborene Heinzelmann. Die in Horb am Neckar tätige Realschullehrerin befasste sich in den darauffolgenden Wochen nach eigenen Angaben täglich mit der aktuellen Nachrichtenlage und überlegte bereits Alternativen zur ursprünglich geplanten Hochzeitsfeier. „Uns war ziemlich schnell klar: Wir wollen heiraten, so wie es dann eben erlaubt ist, notfalls mit einer kleinen Zahl an Gästen.“

Dem jungen Paar war es aufgrund ihres gemeinsamen Glaubens wichtig, ihre Ehe nicht nur standesamtlich zu begehen, sondern auch in der Kirche der evangelischen Gemeinde in Winterlingen, aus der der Bräutigam stammt: „Es ging uns um Gottes Segen. Wir wollten Gott vertrauen und alles aus seiner Hand nehmen, egal wie es wird.“

Die damals Verlobte erinnert sich zurück: Als im Mai die Meldung kam, dass wieder private Feiern mit bis zu 100 Gästen erlaubt werden sollen, tanzten sie in ihrer Wohnung vor Freude. Indes folgte schon wieder eine Ernüchterung, denn die gebuchte Veranstaltungsstätte im Kreis Reutlingen sagte sechs Wochen vor der Hochzeit den Termin ab. Doch auch diese Information und die ungewisse Lage hinsichtlich der geltenden Richtlinien für private Feiern im August führten nicht dazu, dass das Paar aufgab. Im Gegenteil: Die Braut bat die Event-Location, ob es möglich wäre, noch bis zu einer neuen Verordnung des Landes im Juli, einem Monat vor dem großen Termin, abzuwarten. Und sie stieß auf Wohlwollen und durfte zumindest weiterhin bangen.

Zwei weitere Wochen des Bangens und Hoffens folgten, bis die Inhaber des Veranstaltungsorts sich wieder meldeten, erzählt Anja Rempp: „Und dann hat uns die Unterkunft zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.“ Dieses sei sehr konstruktiv gewesen und habe eine Möglichkeit aufgezeigt, unter welchen Umständen und Maßnahmen eine Hochzeitsfeier doch noch möglich werden könne. Dennoch sei jeder einzelne Tag, einschließlich dem Hochzeitstag, nervenaufreibend gewesen. „Wirklich in Sicherheit konnten wir uns nie wähnen, bis zum Moment der Hochzeit.“ Der Bräutigam persönlich maß in den letzten Tagen vor dem großen Ereignis eigenhändig die Abstände bei Sitzplätzen in der Kirche aus, damit auch da nichts schiefgehen konnte.

„Jetzt im Nachhinein sind wir unendlich dankbar dafür, dass es trotz allem unsere Traumhochzeit wurde, mit grandiosem Wetter noch dazu“, berichtet das junge Ehepaar aus den Flitterwochen. Ihre Gäste hätten sich darum bemüht, Rücksicht zu nehmen. „Jeder wusste ja Bescheid, dass es gewisse Regeln gibt, die einzuhalten sind. Es war trotz allem eine gute Stimmung und Feierlaune.“ Ein Mehraufwand habe vor allem in der Vorbereitung zur Erstellung eines Hygienekonzepts bestanden, und darin, die Leute zu informieren. Die Reaktionen aus dem privaten und beruflichen Umfeld seien sehr unterschiedlich gewesen, wie Samuel Rempp zusammenfasst: „Manche haben nicht verstanden, warum wir es trotz der Umstände durchziehen möchten. Es gab aber auch sehr viele, die uns ermutigt und unterstützt haben.“

Ein letztes Mal zittern musste das frisch gebackene Hochzeitspaar bei der Ankunft auf der portugiesischen Insel Madeira: „Wir mussten gleich am Flughafen einen Corona-Test machen. Wirklich alles war an unserer Hochzeit spannend“, so Samuel Rempp humorvoll. „Erst als das Covid-19-negative Testergebnis kam, konnten wir wirklich richtig entspannen und unsere Flitterwochen genießen.“ Nun gehen beide ihrem großen, gemeinsamen Hobby nach: dem Wandern und Erkunden der Natur, und zwar als Ehepaar.