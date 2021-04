So erhalten die Winterlinge trotz Pandemie ihre Osterbräuche

Ostergottesdienste hat es in diesem Jahr aufgrund der Pandemie kaum gegeben. Stattdessen entwickelten die Mitglieder der Kirchengemeinde in Harthausen und Benzingen Ideen, wie sich das größte Fest der Christen auf andere Art feiern ließ. Ein Brauch konnte jedoch wie üblich stattfinden.

Dabei handelte es sich um die Ratschen, die am Karfreitag um 11 und um 12 Uhr ratterten. Um 15 Uhr, der biblischen Überlieferung nach der Todesstunde Jesu, schallte das laute und durchdringende Geklapper erneut durch Harthausen. Die Ministranten der Pfarrei St. Mauritius blickten vor dem Hauptportal der Kirche immer wieder ganz genau hoch zur großen Turmuhr, damit das Ratschen absolut pünklich starten konnte.

Die alten, hölzernen Ratschen oder Rätschen, wie man in Harthausen sagt, machen Krach und das Drehen der Kurbel ist so anstrengend, dass die Ministranten sich mehrmals dabei abwechseln müssen.

Nach einer alten Legende würde früher erklärt, dass die Glocken am Todestag Jesu schweigen müssen und nach Rom fliegen. Erst am Ostersonntag, so die fromme Erzählung, kehrten sie zurück, um die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu von den Türmen herab zu verkünden. Daraus entstand der Brauch.

Auch am Karsamstag hat sich das Prozedere noch einmal um 11 und um 12 Uhr wiederholt, bevor an Ostern auch in Harthausen das festliche Läuten der Glocken wieder zu hören war.

Gottesdienste fanden in Harthausen an Ostern keine statt. Das hat den Arbeitskreis Kinder und Familie in der der katholischen Pfarrei Harthausen auf die Idee gebracht, sowohl die Leidensgeschichte Jesu als auch die Osterbotschaft für Kinder und Familien erlebbar zu machen. Dazu wurden in Anlehnung an die biblische Leidensgeschichte Jesu und seine Auferstehung vom Tod mit verschiedenen Figuren und kreativen Installationen sechs Stationen im Ort geschaffen, die auf einem ausgeschilderten Weg bei einem Osterspaziergang nacheinander aufgesucht werden können.

An jeder Station ist durch Knopfdruck aus dem CD-Player die dazu passsende biblische Erzählung in kindgerechter Sprache zu hören. „Wir möchten mit der Aktion eine Möglichkeit bieten, das Geschehen der Karwoche und das Osterfest für Kinder und Familien mit allen Sinnen erfahrbar zu machen“, sagt die Sprecherin im Arbeitskreis Sabrina Otto.

Der Osterweg beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag auf dem Vorplatz der St. Mauritius-Kirche. In einer Box liegen grüne Buchsbaumzweige bereit, die von den Besuchern auf den Weg Jesu gestreut werden können. Seine Fortsetzung findet der Weg im Vorgarten des ehemaligen Pfarrhauses, wo ein gedeckter Tisch mit Brot, einem goldenen Kelch und Krüge an des letzte Abendmahl Jesu am Abend vor seiner Hinrichtung erinnert. Eine Straße weiter in einem Garten am Höfleweg ist die Angst Jesu im Garten Getsemani bei seiner Festnahme inszeniert.

An der Hauptstraße befindet sich die Station, an der Jesus von Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt und auf den leidvollen Kreuzweg geschickt wird. Die Kreuzigungsszene ist in der 14-Nothelfer-Kapelle dargestellt: Ein großes Kreuz wurde dazu mit Kerzen und und Blumenschmuck vor den Altar gestellt.

Das leere Grab mit der freudigen Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu steht im Mittelpunkt der letzten Station vor der Aussegnungshalle auf dem Friedhof etwas außerhalb der Ortschaft. „Wohl an keinem anderen Ort als auf einem Friedhof hat die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu und der Glaube an das ewige Leben bei Gott eine größere Bedeutung“, sagt Otto. Dort kann gegen eine Spende das bunte Osterlicht mit den christlichen Ostersymbolen sowie ein bebildertes Kreuzwegheft für Kinder erworben werden. Ab Ostersonntag besteht an dieser Station zudem die Möglichkeit, die Kerzen am Licht des Osterfeuers zu entzünden, welches nach der Osternachtfeier aus Straßberg nach Harthausen gebracht wird.

Da auch In Benzingen keine Gottesdienste stattfinden können, hatte die Benzinger Pfarrgemeinderätin in der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen Manuela Stauss die Idee, der Grotte an der Nordwand der Ortskirche St.Peter und Paul mit dem gegeißelten Heiland in diesem Jahr mit einer österlichen Girlande mehr Aufmerksamkeit zu verleihen.

Dieser Gedanke fiel bei den Frauen im Team Lebendige Gemeinde Benzingen auf offene Ohren. Die Sprecherin im Team, Siglinde Schreiber, machte sich mit Unterstützung durch Hedi Diebold ans Werk und gemeisam wurde eine 14 Meter lange Girlande aus grünen Tannenzweigen gebunden, an die später bunte Ostereier angebracht werden sollten.

Diesen Part übernahmen die Kinder des Gemeindekindergartens in Benzingen mit ihrer Leiterin Diana Frey. Sie bemalten mit Begeisterung in vielen Stunden die vielen Eier, die an Holzperlen aufgereiht, die Ostergirlande komplettierten. Manuela Stauss und ihr Ehemann Holger befestigten diese noch rechtzeitig vor dem Beginn der Karwoche an der Grotte.

„Mit der bunten Girlande um die Grotte wollen wir nicht zuletzt auch in der aktuellen schweren Coronazeit der Hoffnung auf eine gute Zukunft und der österlichen Freude der Auferstehung Ausdruck verleihen“ , sagt die Sprecherin des Teams Lebendige Gemeinde Siglinde Schreiber. Außerdem solle, wenn schon keine Gottesdienste stattfinden können, zumindest außerhalb der Kirche an die Botschaft der Karwoche und des Osterfestes erinnern, ergänzt Hedi Diebold.

Auch über die Osterfeiertage hinaus soll der Schmuck noch einige Zeit an der Grotte verbleiben und die Gläubigen zu einem Besuch einladen.