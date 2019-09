Singende Schäfer und zaubernde Clows

Beim 16. Albstädter Schäferfest auf dem Raichberg war am Wochenende für die zahlreichen Gäste einiges geboten. Während es am Samstag noch herbstlich kühl war, wurden die Besucher am Sonntag mit Sonnenschein und blauem Himmel verwöhnt. Zum Start in den Tag gab es einen Gottesdienst mit Pfarrer Philippus Maier aus Onstmettingen.

Die Organisatoren hatten für diese Traditionsveranstaltung ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Vor allem an die kleinen Besucher wurde gedacht, sie hatten ihre Freude auf dem Karussell, beim Streichelzoo oder der Kunst von Zauberclown „Ronny Ballony“. Voll auf ihre Kosten kamen sie zudem bei den Strohballen und den Hüpfburgen. Während sich die einen spielerisch vergnügten, luden die Alb-Guides zu Wanderungen ein, der Schwäbische Albverein präsentierte Naturschutzarbeit, der Albstädter Forst zeigte Ausschnitte seiner Tätigkeit.

Marktstände mit Kunsthandwerk und regionalen Produkten waren vertreten und gut frequentiert. In der Seilerei konnten Seile geflochten werden. Die Schauhütten der Albstädter Schäfer weckten ebenso Interesse wie das Schaumähen mit der Sense und das Dengeln der Schnittwerkzeuge. Erstaunte Blicke gab es vor allem bei dem rauchenden Kohlenmeiler den historischen Oldtimer und Traktoren.

Wie in den vergangenen Jahren gab es auch einen Auftritt der singenden Schäfer. Für weitere Unterhaltung im Festzelt sorgten die Musikkapellen Pfeffingen, Frohsinn Lautlingen und Meßstetten sowie das Schlagerduo Karin und Dirk.