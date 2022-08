Sinfoniekonzert widmet sich dem Thema „Märchen“

Die neue Spielzeit der Stadthalle Balingen wird am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr mit einem Sinfoniekonzert der Arcademia Sinfonica eröffnet. Unter der musikalischen Leitung von Dietrich Schöller-Manno widmet sich das erste von insgesamt drei Abonnementskonzerten mit diesem Orchester dem Thema „Märchen“.

Die Phantasiewelt der Märchen war der geeignete Nährboden für die sich immer weiter entwickelnde Farbigkeit romantischer Kompositionstechniken. Neben Engelbert Humperdinck, dem durch seine Kinderoper „Hänsel und Gretel“ berühmt gewordenen Wagner-Assistenten, widmet sich das Konzertprogramm weiteren romantischen Meistern aus dem slawischen Kulturraum, heißt es in einer Ankündigung der veranstalter. Antonin Dvoraks sinfonisches Schaffen fand seinen Höhepunkt in der Verwirklichung von vier sinfonischen Dichtungen, mit denen Dvorak die Verbindung der tschechischen Klangsprache mit seinen unerschöpflichen musikalischen Einfällen verwirklichen konnte. Auch Nikolai Rimskij-Korsakov schrieb zahlreiche Märchenvertonungen; seine musikalischen Einfälle sind so spannend, dass man alleine durch seine Klänge ganze Märchenwelten vor dem eigenen inneren Auge entstehen sieht.

Um 16.30 Uhr findet im Kleinen Saal ein kostenloser Einführungsvortrag statt. Karten für 23 Euro, ermäßigt von acht bis bis 13 Euro sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen, Telefon 07433/900 84 20, und auf www.stadthalle-balingen.de.