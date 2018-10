MÜNCHEN - Den Schlussakkord dieses aus Münchner Sicht ernüchternden Abends setzte der Mann, der von 2009 bis 2011 tiefgreifende Änderungen an der Club-DNA des FC Bayern München vorgenommen hat und auf den sich der aktuelle Trainer Niko Kovac noch am Vortag bezogen hatte. „Bayern hat es nicht so gut gemacht. Das war die Überraschung“, sagte Louis van Gaal also nach dem 1:1 im ersten Champions-League-Heimspiel der Saison gegen Ajax Amsterdam.

Louis van Gaal ist vieles: direkt, schonungslos, manchmal ätzend, immer unterhaltsam.