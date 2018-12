Senioren begehen ökumenische Feier

Der Seniorenkreis Harthausen hat zur vorweihnachtlichen ökumenischen Seniorenfeier eingeladen. Karl Locher, Vorsitzender des Seniorenkreises, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass auch dieses Jahr so viele Senioren den Weg in den Pfarrsaal gefunden hatten, um miteinander einen schönen kurzweiligen Nachmittag zu verbringen. Gleichzeitig wünschte er allen Anwesenden viel Spaß, angenehme Unterhaltung und gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen. Schließlich nutzte er auch die Gelegenheit, um im Namen des Seniorenkreises eine Spende an die katholische Kirchengemeinde Harthausen zu überreichen, die von Pfarrer Hubert Freier entgegengenommen wurde.

Bürgermeister Michael Maier ging, nach seinem Grußwort, auf die kommunalen Geschehnisse der Gemeinde Winterlingen und auf die bisher umgesetzten Projekte ein. Dabei erwähnte er die Fertigstellung des Ärztehauses in der Wilhelmstraße, die Sanierung der Werkrealschule, der Bau einer neuen Krippe im Kindergarten Steigleweg, die Fertigstellung des Verbindungswegs zwischen Harthausen und Freudenweiler sowie Sanierung der Harthauserstraße. Für das Jahr 2019 sind weitere Projekte in der Gemeinde vorgesehen, so Maier.

Weitere Grußworte folgten von Ortsvorsteher Emil Oswald, der gleichzeitig auf die zahlreichen Aktivitäten des Seniorenkreises einging und an die Senioren appellierte, rege an den Nachmittagen teilzunehmen. In diesem Rahmen übergaben Oswald und Maier dem Seniorenteam Präsente als Anerkennung für ihren Einsatz. Schließlich informierte Pfarrer Freier die älteren Bürger über die kirchlichen Angelegenheiten der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, der auch Harthausen angehört. Beim gemeinsam gesungen Lied „Leise rieselt der Schnee“ betrat sodann der Nikolaus, dargestellt von Markus Endriß, den Pfarrsaal.

Schließlich kam die sangesfreudige Kinderschar hinzu, die ihre „Weihnachtsbäckerei“ bei Gitarrenbegleitung von Erzieherin Ingrid Traub-Hotz ausdruckstark vortrug. Belohnt wurden sie mit kräftigem Beifall und kleinen Geschenken.