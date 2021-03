Seit mehr als einem Jahr ist die Winterlinger Kleinkunstbühne K3 geschlossen. Umso mehr freuen sich die Akteure über eine Aktion der Bäckerei Sauter.

Seit mehr als einem Jahr ist die Winterlinger Kleinkunstbühne K3 wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Umso mehr freuen sich die Akteure über eine Aktion der Bäckerei Sauter mit Sitz in Harthausen auf der Scher: Mit dem neuen Brot „Übern Berg“, das aus Roggen- und Weizenvollkornmehl, regionalem Dinkelmehl, Fisser Gerstenmehl und Honig besteht, wollen Seniorchef Karl-Heinz Sauter und Juniorchef Dieter Sauter die Kleinkunstbühne unterstützen. 30 Cent pro verkauftem Brot gehen ans K3. Außerdem wollen die Firmeninhaber den Betrag aufrunden.

Zwar konnte die Kleinkunstbühne mit dem Kleinkunstspaziergang in Harthausen auf der Scher im Sommer ein kleines Format anbieten, doch die Räume des Theaters sind seit einem Jahr verwaist. Eine Öffnung des Innenraums scheint auch in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht möglich zu sein. Trotz der Unterstützung durch die Gemeinde Winterlingen, die die Kaltmiete zuschießt, klafft ein Loch in der Kasse.

Gerade deshalb seien Spenden und öffentliche Förderungen für die Betreiber der Kleinkunstbühne wichtig, schreibt Evelin Nolle-Rieder, Vorsitzende des Vereins, in einer Pressemitteilung. „Ohne Förderung aus öffentlicher Hand und innovative Spendenaktionen könnten wir vieles, was wir jetzt im Lockdown planen und hoffen ab Juni umsetzen zu können, nicht durchführen.“

Ein Hoffest mit buntem Programm von Bands, Mundart- und Straßenkünstlern soll am Freitag, 18., und Samstag, 19. Juni, steigen. Für Juli ist ein Stationentheaterstück mit dem Titel „Normalabstand“ geplant. Wann die Amateure wieder proben können, ist allerdings noch völlig ungewiss. Zwei weitere Stücke befinden sich eigentlich in den Endproben – also im Status vier Wochen vor der Premiere. „Da machen Online-Proben keinen Sinn mehr“, heißt es in der Mitteilung der Kleinkunstbühne. „Die Spieler müssen auf die Bühne.“ Aus zahlreichen Rückmeldungen wisse die Vorsitzende, dass sich viele darauf freuen, wieder Theater, Kabarett, Ausstellungen und Musik erleben zu dürfen. Auf der Internetseite kleinkunstbuehnek3.de schreibt sie für Mitglieder und Freunde der Kleinkunstbühne einen Blog, um alle über die Arbeit im Lockdown und die Planungen für das nächste halbe Jahr auf dem Laufenden zu halten. Fans der Kleinkunstbühne können nun schlemmend dazu beitragen, dass diese Pläne auch finanziert werden können.