Scooter, Calum Scott und Kool Savas kommen nach Balingen

Beim Marktplatz Open Air vom 20. bis 23. Juli 2023 in Balingen werden der „King of Rap“ Kool Savas (20. Juli), der internationale Superstar Calum Scott (21. Juli) und Rave-Legende Scooter (22. Juli) auftreten. Karten gibt es bereits jetzt online unter tickets.schwaebische.de.

Die Vehemenz, mit der Kool Savas Bühnen abreißt und Hallen zum Kochen bringt, sucht weltweit ihresgleichen, teilt der Veranstalter mit. Dass er den Titel des „King of Rap“ völlig zurecht trage und der mit Abstand beste Live-MC des Landes sei, habe Kool Savas in der letzten Dekade mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In 20 Jahren hat er fünf Nummer-1-Alben in Folge veröffentlicht, sowie Gold- und Platin-Auszeichnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten.

Das, was Calum Scott sich schon beim Startschuss seiner Karriere mit der Balladenversion von Robyns „Dancing On My Own“ zu eigen gemacht hat, bestimmt laut Mitteilung auch den Herzschlag seines aktuellen Albums „Bridges“: Immer den bestmöglichen Song abzuliefern. Der „Engländer mit der Goldkehle“ verfolge ein klares Ziel und möchte weiterhin die Musik schreiben, mit der er auf seinem Debütalbum viele Menschen habe ansprechen können – das allerdings noch ausgefeilter als beim letzten Mal. Er sei gespannt, ob die Leute auch live diese Veränderungen hören werden, gesteht Calum Scott.

Deutschlands erfolgreichster Techno-Act Scooter um Frontmann H.P. Baxter ist nicht aufzuhalten: Nach einer erfolgreichen Arena-Tour, mehreren ausverkauften Open Airs und einigen Festivalshows 2022 geht es aufgrund der großen Nachfrage im nächsten Jahr weiter. Beim Marktplatz Open Air in Balingen werden sie laut Veranstalter mit ihrer gefeierten Mega-Show aus einem visuellen Feuerwerk und einem Hit-Marathon der Scooter Posse eine unvergessliche Party bereiten.