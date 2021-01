Schuppen in Wohngebiet gerät in Brand

Ein Schaden in Höhe von rund 40 000 Euro ist beim Brand eines Schuppens am Montag in der Balinger Donaustraße entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 10.45 Uhr mehrere Mülltonnen und Gelbe Säcke in dem Schuppen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand der an ein Einfamilienhaus angebaute Holzbau in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf das Wohngebäude übergegriffen. Der Feuerwehr gelang es laut Polizeimitteilinung rasch, den Brand zu löschen. Drei Bewohnerinnen des Hauses im Alter zwischen 18 und 52 Jahren mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.Nun ermittelt die Polizei.