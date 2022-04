Schüler lernen mehr über Nachhaltigkeit

Zum Konzept der Montessori-Pädagogik der Harthauser Grundschule gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Schöpfung und das daraus abgeleitete Prinzip der Nachhaltigkeit. Schon seit etlichen Jahren wird daher einmal im Monat ein Nachhaltigkeitstag veranstaltet, an dem der normale Stundenplan außer Kraft gesetzt ist und alle Schüler und Lehrer in verschiedenen Projekten arbeiten.

Unterstützt wird die Schule dabei von Eltern, die beispielsweise im Nähraum der Schule mit dabei sind, wenn in einer Gruppe aus alten, abgetragenen Jeans trendige Taschen genäht werden. Etwas außerhalb des Ortes auf dem Ziegenhof der Familie Dietz lernen die Kinder, wie aus Milch Käse entsteht, und helfen bei den anfallenden landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Hof mit. Waldpädagogin Yvonne Mattes ist an diesem Tag mit einer Gruppe rund um die Gereut-Hütte bei Winterlingen unterwegs und ermöglicht den Kindern mit Aufträgen und Aktionen einen Einblick in die Biologie des Waldes.

In weiteren Gruppen wie „Fridays for Future“, die an diesem Tag im März mit Müllsäcken um die Schule und im Ortskern Abfall sammeln oder das „Team Upcycling“, in dem aus alten Tontöpfen und Flaschen kreative Musikinstrumente gebaut werden, sollen die Mädchen und Jungen lernen, wie nachhaltiges Handeln funktioniert.

Grundschullehrerin Irina Grüner-Sauter ist mit ihrer Gruppe aus der Klasse 4a an diesem Vormittag im Pfarrgarten nur wenige Schritte vom Schulhaus entfernt und bereitet dort ein Gemüsebeet für eine nachhaltige, gärtnerische Nutzung vor.

Dort nämlich möchten die Kinder, die mit Hacken, Rechen und Schaufeln den trockenen und harten Boden bearbeiten, bald Radieschen, Schnittlauch und Möhren säen. Außerdem sollen dort entlang der Umgrenzungsmauer Pflücksalat-Setzlinge sowie Kartoffeln in die Erde gebracht werden, damit im Sommer die Gruppe „Nachhaltiges Kochen“ ihre Produkte auf kürzestem Weg vom benachbarten Garten in die Schulküche holen kann.

Da die Kinder nach zweimaligem Verbleib bei einem Themengebiet in eine andere Gruppe wechseln, wird, wie Lehrerin Grüner-Sauter informiert, gewährleistet, dass alle Kinder der Grundschule die unterschiedlichen Aspekte der Nachhaltigkeit erfahren können.