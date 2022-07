Scheune und Wohnhaus in Flammen

Zum Brand einer Scheune und einem angebauten Wohnhaus sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Montagmorgen in den Hinterwiesenweg im Balinger Stadtteil Erzingen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, wurden um 1.10 Uhr die Rettungkräfte alarmiert, nachdem es im Bereich der Scheune zu einem Brand gekommen war, der über den Dachstuhl auf das angebaute, ältere Wohngebäude übergriff. Die Bewohner hatten das Gebäude bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit 20 Fahrzeugen und 115 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte trotz ihres raschen und professionellen Einsatzes nicht mehr verhindern, dass die Scheune und der Dachstuhl des Wohngebäudes abbrannten.

Das Wohngebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 400 000 Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten, die sich bis gegen sechs Uhr hinzogen, wurde ein Feuerwehrmann verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und neun Rettungskräften im Einsatz war, in die Klinik gebracht. Spezialisten der Kriminaltechnik haben am Montagmorgen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.