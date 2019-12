Schauspieler zeigen „Zwei Detektive und keiner blickt mehr durch“ in Benzingen

Unter der Regie von Karl Späh und in Zusammenarbeit mit dem Narrenverein „Alte Germanen“ führen die Laienschauspieler des Liederkranzes Benzingen das Stück „Zwei Detektive und keiner blickt mehr durch“ auf. Zu sehen ist ihre Inszenierung am Mittwoch, 25. Dezember, um 14 und um 19 Uhr, am Samstag, 28. Dezember, um 19 Uhr sowie am Samstag, 4. Januar, ebenfalls um 19 Uhr in der Festhalle in Benzingen. Hallenöffnung ist jeweils eine Stunde vorher. Eintrittskarten an der Abendkasse kosten regulär zehn Euro und für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre fünf Euro. Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht.

Im September haben Spielleiter Karl Späh und seine bewährte Crew die Proben aufgenommen. Mittlerweile fiebern die Laienschauspieler der ersten Vorstellung entgegen. In Frank Zieglers Stück „Zwei Detektive und keiner blickt mehr durch“ geht es um Werner Wäscher, der eine Detektivin engagiert, um seine vermeintlich untreue Frau überwachen zu lassen. Fast gleichzeitig engagiert auch Karin Wäscher einen Detektiv, denn ihre Mutter hat Werner mit der Detektivin gesehen und hält diese für seine Geliebte. Leider klärt sich das Missverständnis nur langsam auf, denn die beiden Detektive glänzen nicht unbedingt mit Scharfsinn und Einfallsreichtum.

Noch dümmer stellt sich nur noch Jago an – ein kleiner Dealer mit großer Klappe, dem es gelingt, seinen gesamten Pillenvorrat im Hause Wäscher zu verlieren. Die unkoordinierten Aktivitäten der drei Chaoten bringen sämtliche Familienmitglieder an den Rand des Wahnsinns. Noch komplizierter wird die Situation durch den Umzug der Oma und ihre überkandidelte Innenarchitektin, die ihre Nase in alles hineinstecken muss.