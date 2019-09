Schäferfest bietet zahlreiche Aktionen für Groß und Klein

In Albstadt-Onstmettingen findet am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, das Albstädter Schäferfest statt. Neben einem umfangreichen Programm gibt es auf dem Parkplatz „Fuchsfarm“ unterhalb der Gaststätte Nägelehaus am Raichberg nicht nur Schafe, sondern auch zahlreiche andere Tiere zu sehen: Alpakas, Lamas, Esel und Kaninchen. Gefeiert wird an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr.

Auf Kinder warten Angebote wie ein Karussell, mehrere Hüpfburgen, Bogenschießen und Axtwerfen bei den Alb-Alemannen. Außerdem können die Mädchen und Jungen auf einem Pony reiten oder Planwagen fahren. Im Kinderprogramm enthalten sind auch eine Zaubershow mit Clown „Ronny Ballony“ und Aufführungen der Hohenzollerischen Puppenbühne.

Mit Sicherheit auch für Erwachsene interessant sind der Betrieb des Kohlenmeilers, die moderne Baumpflege mit Seilklettertechnik und die Schaudemonstration beim Sensenmähen. Interessierte können am Hammel- und Schäferlauf teilnehmen, Schauhüten, sich historische Traktoren ansehen oder bei einer Säge-Demonstrationen des Forstamts mit dabei sein. Zu sehen gibt es auch die Herstellung von Seilen und Körben. Der Schwäbische Albverein informiert über seine Naturschutzarbeit und der Arbeitskreis Alb-Guides Zollernalb bietet geführte Wanderungen an. An verschiedenen Ständen gibt es Kunsthandwerk-Artikel, regionale Produkte, Speisen und Getränke. Angeboten werden auch Spezialitäten vom Lamm.

Am Samstag treten die Musikkapelle Pfeffingen und das Duo „Karin und Dirk“ auf. Am Sonntag beteiligen sich die Musikkapelle „Frohsinn“ Lautlingen, der Musikverein Meßstetten, die „Singenden Schäfer“ und noch einmal „Karin und Dirk“ am musikalischen Programm. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt.