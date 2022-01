Sanierung der Mehrzweckhalle ist großes Thema in Benzingen

Bei der jüngst abgehaltenen Sitzung des Benzinger Ortschaftsrates sind die Vorberatungen des Haushaltes für 2022 im Mittelpunkt gestanden. Schon in der Septembersitzung des vergangenen Jahres hatte der Ortschaftsrat einen Maßnahmenkatalog für Benzingen erarbeitet, der sich nun auch bis auf die Straßensanierungen im vorgelegten Haushaltsplan widerspiegelt. Seit Jahren schon stehen in Benzingen die grundlegende Sanierung der Veringendorfer Straße/Oststraße, der Kreuzgasse sowie der Wacholderweg auf der To-do-Liste weit oben.

Dazu erläuterte Bürgermeister Michael Maier, dass sich diese Maßnahmen, für die eventuell Millionenbeträge aufgewendet werden müssten, noch etwas gedulden müssten. Zur Dringlichkeitseinstufung dieser Straßen soll, so der Bürgermeister, erst eine Kanalbefahrung erfolgen, die Aufschluss über den Zustand von Kanal- und Wasserleitungen gebe.

Im laufenden Jahr wird mit dem Beginn der Sanierung der Mehrzweckhalle begonnen, was ebenfalls auf der Benzinger Wunschliste große Priorität hat. Dafür sind im neuen Haushaltsplan 224 500 Euro eingestellt und für 2023 stehen bereits weitere 150 000 Euro im Plan, sodass die Beteiligten derzeit mit einem Gesamtaufwand von circa 375 000 Euro für die Optimierung der Halle rechnen. Enorm sind auch die Investitionen im Gewerbegebiet „Hungerberg“ am westlichen Ortsrand, wo für den Breitbandausbau und die Glasfaseranschlusstechnik nahezu 1,5 Millionen Euro veranschlagt werden, wobei bei diesen Maßnahmen Zuschüsse von bis zu 80 Prozent in Aussicht stehen.

Ein großes Thema in Benzingen ist seit längerem die Schaffung von Bauland. Dazu sind für den Grunderwerb im Erweiterungsbaugebiet „Stockäcker“ im Haushalt 150 000 Euro für das laufende und für 2023 weitere 100 000 Euro eingeplant.

Das Sportheim des TSV wird an das Gasnetz angeschlossen, wofür 8000 Euro fällig werden und für die Buslinie zur Grundschule in Harthausen fallen für die Gemeinde 23 000 Euro an. Das Budget für den Ortschaftsrat, das der Rat im abgelaufenen Jahr zugunsten der Hallensanierung nicht in Anspruch nahm, beträgt auch für das neue Jahr 4800 Euro. 7000 Euro werden für Ehrungen und Jubiläum bereitgestellt, wobei 6000 Euro für die wegen der Pandemie schon mehrfach verschobene 800-Jahr-Feier des Ortes vorgesehen sind.

In diesem Zusammenhang informierte der stellvertretende Ortsvorsteher und Sprecher der Benzinger Vereine, Dirk Sieber, darüber, dass das Jubiläumsfest vom 24. bis 26. Juni nochmals eine letzte Chance erhalten soll. Falls das Festwochenende im Juni coronabedingt überhaupt stattfinden kann, so Sieber, werde es auf jeden Fall in deutlich kleinerem Rahmen als bisher geplant in der Art eines Straßenfestes für die Bürger ablaufen. Mehrheitlich bei einer Enthaltung stimmte der Rat der vorgelegten Beschlussempfehlung an den Gemeinderat zu, der in der kommenden Woche den Haushalt endgültig verabschieden wird.