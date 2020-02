Süddeutsche Gemeinschaftverjüngt ihr Leitungsteam

Seit mehr als 20 Jahren leitet Thomas Schmid ehrenamtlich die Süddeutsche Gemeinschaft, ein gemeinnütziges Werk innerhalb der evangelischen Landeskirche, in Albstadt-Ebingen. Für sein Team kann er sich nun über die Unterstützung durch die jungen Familienväter Joel Maier und Micha Rudischhauser freuen. In einem Gottesdienst am Sonntag segnete Schmid sie anlässlich ihrer Einsetzung. Maier und Rudischhauser stellten sich der versammelten Gemeinde vor.

„Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Marlene Bosch aus dem Leitungskreis kam der Wunsch auf, dass aus der jüngeren Generation ein bis zwei Personen nachkommen könnten“, sagte Rudischhauser, der aus Harthausen auf der Scher stammt und als Lehrer an der Gammertinger Laucherttalschule unterrichtet. „Ich möchte meinen Kindern vorleben, dass es sich lohnt, in eine Gemeinde zu gehen und den Sonntag als Möglichkeit zum Auftanken zu nutzen.“ Er wünsche sich, dass Gottesdienste für viele junge Menschen und Familien attraktiver werden und sie eine offene Anlaufstelle für ihre Fragen und ihre Neugier im Leben finden. Bestehende Gottesdienstformate mit moderner Musik und geselligem Beisammensein möchte Rudischhauser ebenso bekannter machen wie den neu eingerichteten Raum für Familien mit kleinen Kindern. Sie können die Gottesdienste per Liveübertragung verfolgen.

Joel Maier aus Winterlingen arbeitet im Sigmaringer Krankenhaus. Der Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege möchte sich insbesondere für die junge Generation einsetzen sowie deren Interesse für den christlichen Glauben und für das gemeinsame Wirken in einer Gemeinschaft wecken. Der Hobbysportler sieht es als einen Dienst an Gott an, sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten zum Wohle anderer Menschen einzusetzen.

Im Bezirk Albstadt, zu dem auch die Regionen Balingen und Meßstetten gehören, zählt die Süddeutsche Gemeinschaft etwa 800 Mitglieder und Freunde, in Albstadt-Ebingen sind es rund 100. Geschäftsführender Pastor für den gesamten Raum Albstadt Günther Röhm.