Rudolf Späh verlässt nach 35 Jahren die aktive Wehr

Bei der Hauptversammlung der Abteilung Benzingen der Winterlinger Feuerwehr hat Kommandant Kevin Sieber mehreren Feuerwehrleuten das Leistungsabzeichen in Bronze verliehen. Dieses nahmen Beatrice, Denise und Linda Stauß ebenso in Empfang wie Kevin Appeler, Dominik Herrndorf und Patrick Winkler. Rudolf Späh, der in die Altersabteilung wechselte, wurde nach 35 Jahren aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Im vergangenen Jahr war die Abteilung Benzingen, die 28 aktive Mitglieder zählt, zu vier Einsätzen ausgerückt. Darüber hinaus berichtete Kevin Sieber, der jetzt seit drei Jahren im Amt ist, von 18 Übungsdiensten und acht Sonderdiensten. Dazu zählten eine Feuerwehrübung auf dem Truppenübungsplatz Heuberg, eine Belastungsübung in Tailfingen und ein Übungsdienst beim Haus der Vereine. Zu den Lehrgängen und Seminaren, die die Feuerwehrleute absolvierten, gehörte auch eine Fortbildung zur „Gefahrenabwehr bei Terror- und Amoklagen“ in Geislingen.

Das wohl schönste Ereignis des Jahres 2018 war für die Truppe die Trauung ihres Kommandanten mit seiner Ehefrau Daniela. Vor der Kirche bildeten die Feuerwehrleute eine Schlauchspirale und ließen ein Feuerwehrlied erklingen.