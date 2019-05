Ricarda Rapp und Pascal Brobeil sind Sieger des Hauptlaufs

Zahlreiche Läufer sind beim 7. Winterlinger Bank-Lauf im Ortszentrum von Winterlingen an den Start gegangen und haben sich dem Wettbewerb gestellt. Nachdem Bürgermeister Michael Maier, Schirmherr der Veranstaltung, den ersten Startschuss gab, rannten 53 Bambinis los, die eine Strecke von 300 Metern zu bewältigen hatten. Direkt im Anschluss folgten ihnen die Schüler auf einer Streckenlänge von 800 Metern. Dem sportlichen Wettbewerb stellten sich auch die Jugendlichen, die eine größere Strecke mit einer Länge von 1600 Metern zu absolvieren hatten. Für diejenigen, die den Mannschaftswettbewerb dem Einzelkampf vorziehen, gab es den Team-Staffellauf mit 40 Minuten Dauer auf einer 800 Meter-Runde, an dem sieben Teams teilnahmen. Unter den Staffelläufern befanden sich die Topfavoriten Ricarda Rapp vom TSV Stetten am kalten Markt und Simon Friedrich vom TSV Straßberg, welcher laut Moderator Emil Letzgus „der schnellste Postbote in Baden-Württemberg“ sei. Ehe um 20 Uhr der Hauptlauf begann, fanden sich zahlreiche Bürger entlang der Gehwege ein, um den unbestrittenen Höhepunkt, den zehn Kilometer langen Volkslauf, nicht zu verpassen. An die Startlinie gingen 66 Läufer, die dem von Cornelia Rosenau abgefeuerten Startschuss bereits entgegenfieberten.

Der Ausrichter des diesjährigen Bank-Laufs war die Leichtathletikgemeinschaft LG Winterlingen, wobei die bewährte Organisation von Alexander Paschke übernommen wurde. Der Hauptsponsor dieser Veranstaltung war die Winterlinger Volksbank. Die Auswertung und die Siegerehrungen fanden in der örtlichen Turn- und Festhalle statt.

Die Platzierungen

Die ersten Plätze bei dem Schülerlauf (männlich) im Gesamteinlauf errangen Niklas Reiser (Altersklasse unter zwölf Jahren), Lasse Van Kisfeld (Altersklasse unter zehn Jahren) und Malik Bozkurt (Altersklasse unter acht Jahren). Die ersten Plätze bei dem Schülerlauf (weiblich) im Gesamteinlauf errangen Anna Rosner (Altersklasse unter zwölf Jahren), Jana Sallinger (Altersklasse unter zehn Jahren) und Jula Bitzer (Altersklasse unter acht Jahren).

Beim Jugendlauf im Gesamteinlauf belegten Felix Beck (Altersklasse: unter 16 Jahren), Steven Steinmaier (Altersklasse unter 14 Jahren), Leon Clemens (Altersklasse unter 18 Jahren), Laura Fritschi (Altersklasse unter 14 Jahren) und Chiara Hailfinger (Altersklasse unter 16 Jahren) die ersten Plätze.

Bei den Staffelläufern belegten die ersten Plätze das Mabitz/Emele Runners-Team (mit den Teilnehmenden Dominik Hermle, Ricarda Rapp, Moritz Buhl und Simon Friedrich), das Team LG Lichtenbol sowie das Team TC Winterlingen.

Gesamtsiegerin des Hauptlaufs war Ricarda Rapp vom TSV Stetten am kalten Markt mit einer Laufzeit von 37 Minuten und 59 Sekunden. Gesamtsieger des Hauptlaufs wurde Pascal Brobeil vom Team Injoy Balingen mit einer Laufzeit von 34 Minuten und 51 Sekunden. Dabei zeichnete sich Brobeil dadurch aus, dass er als einziger Läufer barfuß an den Start ging.