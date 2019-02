Reizangriff überschattet Narrennacht - Jetzt melden sich Veranstalter zu Wort

Die Auftaktveranstaltung des 36. Alb-Lauchert-Ringtreffens am Freitagabend ist überschattet gewesen von einer Pfefferspray-Attacke. Drei Festbesucher mussten im Krankenhaus behandelt werden. Weil ein Unbekannter im Festzelt am Zimmermannsplatz Reizgas versprüht hatte, wurden nach Polizeiangaben 37 Personen im DRK-Zelt versorgt.

Gegen 22.20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in dem Festzelt, in welchem etwa 2500 Hästräger feierten, Reizgas versprüht wurde. Drei Besucher kamen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. 34 Personen wurden aufgrund der Reizungen an Hals, Nase und Augen vor Ort behandelt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07434/93900 zu melden. Dem Vernehmen nach solle es eine Frau gewesen sein, die das Pfefferspray versprüht habe.

Auf verschiedenen sozialen Medien sind eindeutige Kommentare zu dem Vorfall am Freitagabend zu lesen: „Wem Fasnet nicht gefällt, der soll gefälligst daheim auf dem Sofa bleiben“, lautet einer der noch harmloseren Kommentare.

Ringpräsident Anton Blau und Harthausens Zunftmeister Tobias Nolle nehmen ebenfalls Stellung zu dem Vorfall. „Das hat mit Fasnet und Fröhlichkeit überhaupt nichts zu tun. Wir hoffen, der oder die Täter werden gefunden und zur Verantwortung gezogen“, so die Ansage der Veranstalter. Der Vorsitzende der gastgebenden Zunft, Tobias Nolle, lobte das Zusammenspiel von Security und Rettungskräften. Gleich nach dem Vorfall habe der Wachdienst das Barzelt geöffnet und das DRK Großalarm ausgelöst.

Am Samstag zum Ringabend sorgte die Security am Eingang durch die zusätzliche Taschenkontrolle für das notwendige Sicherheitsgefühl bei den Fasnetsgästen. Auch die Pressevertreter mussten ihr Fototaschen öffnen. Beim gelungenen Ringabend am Samstag feierten tausende Besucher ausgelassen und friedlich das erste große Fasnetstreffen in der Region. Der närrische Höhepunkt am Sonntag mit dem Ringumzug startete mit dem Gottesdienst und dem anschließenden Empfang der Zünfte in Harthauser Vetterstüble, wo schon allerhand Schabernack getrieben wurde.

Getreu dem Motto der Vetterzunft, das da lautet – „Bei gutem und bei schlechtem Wetter, es grüßt Dich der Harthauser Vetter!“ – machten die Wetterkapriolen den 80 Zünften überhaupt nichts aus, sie zogen fröhlich feiernd beim großen Ringumzug am Nachmittag durch den Ort Richtung Festzelt.

Dank der Besenwirtschaften auf dem Weg bestand ausreichend Möglichkeit, sich bei Essen und Trinken aufzuwärmen. Eine Umzugsbesucherin lobte insbesondere die Schupfnudeln, die es im Festzelt gab. „Sie waren prima und sind ein solides, nahrhaftes Essen. So lecker wie daheim“, lobte sie anerkennend. Zum Festausklang feierten die Narren nochmal im Festzelt, wo Albsound und DJ Elle erneut, wie die ganzen drei närrischen Tage, für Stimmung sorgten.

Gehörige Parkplatzprobleme

Die Veranstalter waren aufgrund des starken Schneetreibens und den damit aufkommenden Parkplatzproblemen erneut vor Schwierigkeiten gestellt. Die aus Richtung Winterlingen kommenden Autos und Busse mussten zum Teil bis zu 20 Minuten warten, bis es überhaupt in Richtung Harthausen weiterging. Die Laune der Umzugsteilnehmer sowie der Besucher war trotz des schlechten Wetters jedoch ungetrübt..

