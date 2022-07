Referendare starten in den Beruf

In einer Feierstunde wurden die Referendare des Albstädter Seminars zum Schuljahresende verabschiedet. Direktor Christoph Straub überreichte den Referendaren die Abschlusszeugnisse für das Lehramt an Grundschulen.

Der Start des Ausbildungskurses im Februar 2021 fiel mitten in die Coronazeit, so dass die Seminarausbildung in den ersten Monaten in digitaler Form stattfand und die Referendare die Lehrkräfte an den Grundschulen in den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis im Fernunterricht die Schüler unterstützten. Seminarleiter Straub stellte laut Pressemittelung fest, dass in den letzten Jahrzehnten „kein Ausbildungskurs einen so schweren Start hatte und er größte Hochachtung hat, wie sich alle angehenden Lehrkräfte unter diesen erschwerten Bedingungen bewährt haben. Ebenso haben alle Referendare die personelle Not an ihren Schulen gesehen und sich überaus engagiert an den Schulen eingebracht.“

Wie in den vergangenen Jahren stelle sich für die jungen Kollegen auch in diesem Sommer die Einstellungssituation gut dar. Angesichts des gravierenden Mangels an Lehrkräften in der Grundschule wird der berufliche Nachwuchs an den Schulen erwartet. Ein großer Teil der Referendare hat bereits seit Monaten eine verbindliche Stellenzusage und viele bleiben auch den Grundschulen in der Region erhalten. „Tatsache ist, dass erneut alle Referendare, die eine Beschäftigung im Landesdienst anstrebten, im Sommer ein Stellenangebot erhalten haben“, heißt es in der Pressemitteilung des Seminars. Zum wiederholten Male seien auch ausgebildete Gymnasiallehrkräfte, welche im vergangenen Schuljahr am Albstädter Seminar eine Qualifizierungsmaßnahme zur Grundschullehrkraft erfolgreich durchlaufen haben, verabschiedet worden. Die guten Prüfungsleistungen der Referendare belegten die hohe Professionalität in der Ausbildung am Seminar und in den Ausbildungsschulen.

Im Zentrum seiner Verabschiedungsrede entwickelte Direktor Straub einige Gedanken um das Wort „Zuversicht“ angesichts dieser aktuell krisenerschütternden Welt. Er zeigte auf, wie Menschen einerseits evolutionsbedingt sehr empfindliche Antennen für Probleme und Katastrophen haben, aber andererseits den Krisen nicht vollkommen ausgeliefert seien, da in den Menschen eine große Fähigkeit zur kreativen Problemlösung stecke. Das pessimistische Kreisen um die Ängste und Sorgen lasse diese unkontrolliert wachsen anderseits führe oberflächlicher Optimismus ebenfalls zu keiner Problemlösung.

Für Straub mache unter anderem die Gemeinschaft mit zuversichtlichen Menschen Mut, denn in Krisenzeiten gelte in Abwandlung eines bekannten Sprichworts: „Reden ist Gold!“. So wünsche er den Referendaren „an ihren zukünftigen Schulen gesprächsoffene Kolleginnen und Kollegen, denn kollegialer Zusammenhalt gibt in diesen Krisenzeiten Orientierung und stärkt sie als ‚Hoffnungsträger‘ für die ihnen anvertrauten Kindern“. Abschließend führte er aus, dass für ihn eine sinnerfüllende Aufgabe in dieser Welt seine Zuversicht und Hoffnung stärke. Denn eine solche Aufgabe verändere den Fokus.

Seminarleiter Straub sagte am Ende seiner Rede: „Sie haben sich für einen wunderbaren Beruf entschieden. Kinder in der Grundschule zu begleiten und einen Erziehungs- und Bildungsauftrag wahrzunehmen, ist eine verantwortliche und noble Aufgabe. Sie sind wichtig, ihr Einsatz zum Wohl der Kinder ist unersetzlich, Kinder werden bei ihnen Halt und Orientierung und eine ermutigende Zuversicht suchen. Auf diese Weise leisten sie einen sehr großen menschlichen, gesellschaftlichen und demokratischen Beitrag in dieser krisenbehafteten Welt. Ihre Arbeit als Lehrerin und Lehrer macht Sinn.“

Im Namen der Absolventen des Kurses sprachen Friederike Kraus und Paul Dürr dem ganzen Seminarteam sowie den Eltern und Partnern der Absolventen ihren Dank für die konstruktive Begleitung im Vorbereitungsdienst aus. Unter der Leitung von Ausbilder Peter Winniger spielten die Musikensembles sowie Nadine Schieber, Katja Boß und Dennis Kreutner bei der Examensfeier.