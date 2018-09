Rat stellt Fördermittelantrag für die Mehrzweckhalle

Der Gemeinderat Winterlingen hat bei der Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2018 die Sanierung und Modernisierung der Mehrzweckhalle Harthausen mit 550 000 Euro eingerechnet. 200 000 Euro davon sind in den Ausgaben für 2018 veranschlagt, weitere 350 000 Euro im Folgejahr. Die Gemeinderäte waren dabei darüber einig, dass dieses große Vorhaben nur mit Fördermitteln umgesetzt werden kann. Nun bot sich eine neue Gelegenheit, Unterstützung zu erhalten. Von den geplanten Ausgaben für die Mehrzweckhalle sollten 275 000 Euro durch Fördermittel aus dem Ausgleichsstock gedeckt werden. Weitere 109 000 Euro hatte Winterlingen sich aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) erhofft. Bewilligt wurden schließlich nur 170 000 Euro an Ausgleichsstockmitteln. Es besteht also eine Deckungslücke von 214 000 Euro. Im Einzelnen sind geplant: Die Neubestuhlung für 50 000 Euro, Verbesserung von Lichttechnik und Beschallung für 30 000 Euro, die Erneuerung der Bühnenelektrik für 10 000 Euro und die Sanierung eines Abstellraums für 20 000 Euro. Weitere 20 000 Euro sollen eingesetzt werden, um den Ausgabebereich im Foyer zur Erweiterung der Küche vorzuziehen. Der Garderobenbereich soll mit 10000 Euro verschönert werden.

Im Kellerproberaum für die Musik sind Maßnahmen für 20 000 Euro angedacht. In der Halle selbst stehen die Sanierung des Geräteraums und ein Prallschutz am Bühnenbereich an. Die größten Batzen: 50 000 Euro für Heizungssteuerung und Lüftung sowie 80 000 Euro für die Erneuerung der Wandverkleidung, die Dämmung von 680 Quadratmetern Decke, eine Sanierung des Hallenbodens und den Austausch von Glasbausteinen und Notausgangstüren. Die Hallenbeleuchtung soll außerdem auf LED umgerüstet werden.