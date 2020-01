Rückschau auf ein halbes Jahrhundert

Der Saal im Gasthof Zum Sternen war gerade groß genug, um all die vielen Gäste des Ski- und Wandervereins Benzingen aufzunehmen. Tatsächlich konnte der Vorsitzende Johannes Scholtyssek etwa 100 der genau 119 Mitglieder, darunter auch noch einige Gründungsmitglieder, im Stammlokal des Vereins zur Feier des 50. Vereinsjubiläums begrüßen.

Er warf einen Blick zurück auf die Anfänge des Vereins, als 14 junge Männer am 23. November 1969 an dieser Stelle den Verein aus der Taufe gehoben haben. Scholtyssek, der von Anfang an dabei war, erinnerte an die Zeit als es noch einen Skilift in Benzingen gab, genau genommen sogar zwei nacheinander: Einen ersten mit Skihütte und Lifthäuschen in Richtung Veringendorf und danach einen zweiten beim Dingele in Richtung Harthausen, wo viele Kinder und Jugendliche das Skifahren gelernt hätten.

Wandern statt Skifahren

Da aber auch in Benzingen die Winter immer schneeärmer geworden seien, so der Vorsitzende in seinem Rückblick, habe der Verein seine Aktivitäten immer mehr auf das Wandern gelegt, was zu einem starken Mitgliederzuwachs geführt habe.

Im vergangenen halben Jahrhundert gab es bis heute nur drei Vorsitzende: Achilles Schmitz von 1969 bis 1977, danach bis 1995 Hermann Hagg und von da an bis heute leitet Johannes Scholtyssek den Verein, der in jedem Jahr fünf Wanderungen in der Region und ein Wanderwochenende in den Alpen anbietet.

Der Vorsitzende ehrte mit Unterstützung seiner Stellvertreterin Manuela Stauss Vereinsmitglieder mit Urkunden und Geschenken. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Luise Kaiser, Rudolf Gauggel, Oskar Gauggel, Hermann Hagg, Anton Stauss, Klaus Koch, Markus Gaiser sowie Hermann Blatt geehrt.

Die stellvertretende Vorsitzende, Manuela Staus, bezeichnete den Vorsitzenden Johannes Scholtyssek, als „das Herz des Vereins“, der den Großteil der Vereinsarbeit zusammen mit seiner Frau Berta erledige. Unter großem Applaus überreichte sie auch ihm die Urkunde für seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit und seinen Einsatz für die Belange des Vereins. Die Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hilda Schachtschneider und Julia Scholtyssek. Für ihre Arbeit im Ausschuss seit 25 Jahren und als Schriftführerin erhielten Marlies Hagg und für seine 25-jährige Zugehörigkeit zum Ausschuss Ludwig Gomeringer ein Geschenk.

Eine besondere Auszeichnung hielt der Vorsitzende für den aus Pfeffingen kommenden Herbert Müller parat: Wegen seiner herausragenden filmischen Dokumentationen des gesamten Vereinsgeschehens über Jahrzehnte, wurde Herbert Müller – begleitet von großem Applaus der Gäste – zum Ehrenmitglied ernannt. Eine Kostprobe seines filmischen Schaffens im Dienste des Vereins konnte man im Anschluss an die Ehrungen genießen, bei der musikalisch untermalt viele Erlebnisse aus den vergangenen Wanderjahren auf der Leinwand gezeigt wurden.