Pumuckl spielt in Balingen seine Streiche

Der Kobold mit dem roten Haaren treibt am Freitag, 18. November, um 16 Uhr in der Stadthalle Balingen, Kleiner Saal, sein Unwesen. Dann zeigt das Regionentheater aus dem schwarzen Wald das Stück „Meister Eder und sein Pumuckl“, ein Kindertheater ab fünf Jahre nach Ellis Kaut in einer Zusatzvorstellung. Der ursprünglich angekündigte Termin um 14 Uhr ist bereits ausverkauft, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

Pumuckl ist ein rothaariger Kobold, der beim Schreinermeister Franz Eder lebt, seit er an dessen Leimtopf kleben geblieben ist. Dadurch wurde der kleine Nachfahre der Klabautermänner für den Schreiner sichtbar und ist durch ein Koboldsgesetz verpflichtet, fortan bei ihm zu bleiben. Er ist für jeden Menschen mit Ausnahme von Meister Eder unsichtbar. Und hier beginnt das neue, unterhaltsame Abenteuer für Kinder ab fünf, in einer Neubearbeitung des Regionentheater, dass damit an seine erfolgreichen Kindertheaterproduktionen anschließen möchte.

Karten zum Einheitspreis von 5 Euro sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen, Telefon 07433/900 84 20, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.