Prämiensparer unterstützen Hippotherapie

Das Private Vermögensmanagement der BW-Bank in Albstadt unterstützt die Deutsche Kinderkrebsnachsorge mit einer PS-Spende über 3000 Euro aus dem Prämiensparen der Bank. Das Geld ist für die Hippotherapie der Nachsorgeklinik Tannheim gedacht.

„Als regional verwurzelte Bank sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Von dem großen Engagement der Stiftungskuratorin Nina Lorch-Beck begeistert war es uns deshalb ein besonderes Anliegen, die Arbeit der Deutschen Kinderkrebsnachsorge zu unterstützen“, sagt Sarjoscha Marquardt, Vermögensmanager der BW-Bank in Albstadt. Kinder und Jugendlichen können bei der Hippotherapie der Nachsorgeklinik Tannheim eine Beziehung zu Pferden aufbauen und lernen, mit den Folgen ihrer Krankheit besser umzugehen.

Die Stiftung fördert die familienorientierte Nachsorge krebs-, herz-, mukoviszidose- und anderer chronisch kranker Kinder, Jugendlicher, junger Erwachsener sowie ihrer Familienmitglieder. „Durch dieses soziale Engagement leistet die Deutsche Kinderkrebsnachsorge einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region“, erläutert Jens Hofmeyer, Leiter des Privaten Vermögensmanagement der BW-Bank in Albstadt. Jens Hofmeyer und Sarjoscha Marquardt haben den symbolischen Spendenscheck an die Vorsitzende der Deutschen Kinderkrebsnachsorge und Fernsehmoderatorin Sonja Faber-Schrecklein sowie an die Kuratorin der Deutschen Kinderkrebsnachsorge und Geschäftsführerin des ML-Shops in Winterlingen Nina Lorch-Beck übergeben.

Beim Prämiensparen erwerben Bankkunden Sparlose im Wert von fünf Euro. Vier Euro werden gespart, ein Euro fließt in den Auslosungsfonds. Die PS-Sparer nehmen an monatlichen Auslosungen teil. 25 Prozent aus dem Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern kommen sozialen Zwecken zugute. So kamen 2019 rund 248 000 Euro für gemeinnützige Projekte zusammen.