Polizei nimmt Betrunkenem ein Messer ab

In der Gartenstraße in Straßberg ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen gekommen. Kurz vor 19 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einer offensichtlich psychisch auffälligen Person gerufen worden, die in einem Wohnhaus umherschrie, heißt es im Polizeibericht.

Da der alkoholisierte Mann beim Eintreffen der ersten Streife ein Messer in der Hand hielt, legten die Beamten eine zusätzliche Schutzausstattung an. In der Folge konnte der Mann zu Boden gebracht werden. Er wurde daraufhin in eine Fachklinik eingeliefert und dort aufgenommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.