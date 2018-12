Politische Gemeinde beteiligt sich künftig mit 35 Prozent

Ein letztes Mal in diesem Jahr hat sich der Gemeinderat mit der Kirchenbaulast der Gemeinde Winterlingen gegenüber der evangelischen Kirchengemeinde beschäftigt. Der Vertrag von 1890 wird nach dem Vorschlag der Kirchengemeinde auf die Sätze angepasst, die der Städtetag empfohlen hat. „Es ist nicht ganz das, was wir wollten“, erklärte Bürgermeister Michael Maier. „Aber auf diese Weise vermeiden wir einen Rechtsstreit. Ich denke, das ist so akzeptabel.“

In der Vergangenheit waren bürgerliche und kirchliche Gemeinden stärker miteinander verflochten. Vor diesem Hintergrund wurden vor fast 130 Jahren Vereinbarungen getroffen, die regelten, dass – im Falle Winterlingens – die Kommune die Hälfte der Instandhaltungskosten für Kirchturm und die Glocken der Kirche trägt. Die Instandhaltung und eventuelle Neubeschaffungen der Kirchturmuhr fielen sogar vollständig in die finanzielle Pflicht der bürgerlichen Gemeinde.

Das wollte der Gemeinderat so nicht mehr mittragen. Im Oktober wurde erstmals darüber diskutiert, nachdem in den beiden vergangenen Jahren einige Ausgaben aufgrund dieser Verträge angefallen waren: rund 1000 Euro für die laufende Unterhaltung von Glocken- und Turmanlage nebst 114 000 Euro für die umfangreiche Kirchturmsanierung. Man kam in der Oktobersitzung überein, die Verwaltung mit der Aufnahme von Verhandlungen zu beauftragen. Ziel: Die bürgerliche Gemeinde wollte künftig nicht mehr als ein Drittel der Kosten tragen. Notfalls, so der Beschluss, wolle man den bestehenden Vertrag kündigen.

Vorschlag der Kirchengemeinde

Im November verlas Bürgermeister Michael Maier das Antwortschreiben der evangelischen Kirchengemeinde. „Nach Maßgabe des Städtetags“ schlug die Kirchengemeinde darin vor, die bisherigen Anteile der Gemeinde von 50 Prozent auf 35 Prozent und von 100 Prozent auf 50 Prozent zu reduzieren. „Ich finde dieses Schreiben etwas irritierend“, erklärte Roland Heck nach der Bekanntgabe. „Die Kirchengemeinde kann doch nicht sagen, ja, wir akzeptieren den Vorschlag des Gemeinderates, aber mit anderen Summen.“ Die Diskussion wurde auf den Dezember verschoben.

In der letzten Sitzung des Jahres legte die Verwaltung dem Gemeinderat den entsprechenden Beschlussvorschlag vor. Reduzierung auf 35 und 50 Prozent, statt, wie vom Gemeinderat vorgesehen, generell auf ein Drittel. Das, meinte Bürgermeister Michael Maier, wäre nun wohl der Weg, der zu beschreiten wäre, wenn man sich ohne Rechtsstreit einig werden wollte. „Das wäre vertretbar; auch, wenn das nun etwas mehr als einem Drittel entspricht. Vielleicht ist man vor Weihnachten ja auch etwas milder gestimmt.“

Nach kurzer Abwägung entschieden sich die Räte schließlich dafür, dem Vorschlag des Kirchengemeinderates geschlossen zuzustimmen. Zur Instandhaltung von Kirchturm und Glocken wird Winterlingen also zukünftig 35 Prozent der anfallenden Kosten beitragen, bei der Wartung, Pflege und Neuanschaffung der Kirchturmuhr 50 Prozent.