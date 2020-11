Pflegefachkräfte des Zollernalb Klinikums starten in die digitale Zukunft

Der Geschäftsführer des Zollernalb Klinikums, Dr. Gerhard Hinger, hat kürzlich den Startschuss für ein digitales Pilotprojekt in der Pflege gegeben. Dieses in Deutschland bisher einzigartige Projekt kombiniert verschiedenste, digitale Werkzeuge zur Entlastung der pflegerischen Fachkräfte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Zentrum steht dabei das moderne Pflege-Expertensystem „CareIT Pro“ der Firma Nursit Institute aus Berlin. Dieses reduziert durch intelligente Algorithmen die Dokumentationsaufwände für die Pflegefachkräfte und zeigt alle wichtigen Informationen der Patienten für eine Entscheidungsunterstützung an. „Nursit erleichtert den Pflegekräften die Arbeit, da alle Daten der Patienten sofort digital im System aufgenommen werden. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses System als erste Klinik in Deutschland testen können“, so wird Blerta Muqaku, Pflegedirektorin im Zollernalb Klinikum, in der Mitteilung zitiert.

Zudem werden im Projekt alle für die Abrechnung relevanten Daten automatisch an das Kodiersystem übergeben und vervollständigen hier automatisch die Klinikabrechnung. Über den ebenfalls neu eingeführten Klinik-Messenger können nun aus der Pflegesoftware heraus die relevanten Informationen beispielsweise auf das Smartphone des zuständigen Arztes gesendet werden und dessen Antworten auf demselben Weg wieder rückübermittelt werden. Auch mit Hardware wurden die Pflegefachkräfte neu ausgestattet. So wurden zum Start neue intelligente Dokumentationswägen in Betrieb genommen. Diese haben nicht nur die wichtigsten Messgeräte bereits dabei, sondern übertragen die Vitalwerte der Patienten sofort in die digitale Kurve der Klinik. Ergänzend sind auch die Pflege-Smartphones und Tablet-PCs in den Testbetrieb gegangen, um eine schnelle Erfassung von Daten und die Bereitstellung von pflegerischen Informationen direkt beim Patienten zu ermöglichen, heißt es in dem Schreiben.

Das Gesamtprojekt ist im Rahmen des Entscheider-Events der Entscheiderfabrik im Februar 2020 als eines von fünf „Digitalisierungsthemen der Gesundheitswirtschaft 2020“ gewählt und gestartet worden. Trotz der Corona-Pandemie haben die beteiligten Projektpartner die gemeinsame Konzeption, Integration und den Pilotbetrieb in kürzester Zeit realisiert. Bereits im Februar möchte das Projektkonsortium die Wirkung der Digitalisierung in der Pflege des Zollernalb Klinikums auf das Entlastungspotential und die Erlössicherung erneut messen und mit den Ausgangsindikatoren vergleichen.