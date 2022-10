Pflegeexamen am Zollernalb Klinikum

Die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege des Herbstkurses 2019-2022 hatten allen Grund zum Feiern: Am 15. September wurden die Zeugnisse und Urkunden im Rahmen der Examensfeier überreicht. Dies teilt die Klinikleitung mit. Bis zu diesem Tag erlebten die Auszubildenden die dreijährige Ausbildung in der Akademie für Gesundheitsberufe im Zollernalbkreis im theoretischen und theoretisch-praktischen Unterricht und auf den Pflegestationen der Akutklinik die praktische Ausbildung. Ebenso sind die Einsatzbereiche der ambulanten Pflege und der psychiatrischen Pflege als feste Bestandteile in der Pflegeausbildung integriert.

Wegen Corona wurden die Auszubildenden einige Monate im Homeschooling online von den Lehrkräften der Akademie für Gesundheitsberufe unterrichtet. Ab dem Sommer 2021 fand wieder Präsenzunterricht statt. Wenige Monate später begannen laut Mitteilung der Klinik bereits die Vorbereitungen auf das Examen.

Für die Feier des Pflegeexamens wurden Angehörige, Dozenten und für die Ausbildung verantwortliche Mitarbeitende, Lehrkräfte und Dozenten mit eingeladen. Die „frisch examinierten“ Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger werden diesen Tag niemals vergessen und haben in einem feierlichen Rahmen im Pavillon der Sparkassenarena in Balingen die Urkunden und Zeugnisse erhalten.

Es gratulierten der Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Günther-Martin Pauli, der kaufmännische Geschäftsführer Manfred Heinzler, Pflegedirektor Thomas Scholz und die Akademieleiterin Dorothee Leibfritz zusammen mit der Lernbegleiterin Gudrun Bauer.