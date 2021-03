Pfarrkirche St. Mauritius bietet Oasen der Besinnung

Dass Fasten nicht immer nur Verzicht, sondern sogar Bereicherung und Befreiung für das eigene Leben bedeuten kann, können die Menschen auf dem Fastenweg in der Harthauser Pfarrkirche St. Mauritius erleben.

Das Gemeindeteam der Pfarrei hat den Besinnungsweg in der Kirche so angelegt, dass die Stationen im ganzen Kirchenschiff verteilt sind und damit bei einem Besuch auch immer genügend Abstand eingehalten werden kann. Die kreativ installierten Wegmarken entlang des Weges sind drei Hauptthemen gewidmet: Fasten – Zeit für mich, Fasten – Zeit für Andere und Fasten – Zeit für Gott. Diesen Themen sind Oasen der Besinnung zugeordnet, an denen mit Texten und Bildern das eigene Leben hinterfragt wird.

Die angebotenen Impulse sollen dabei helfen, den Kompass für das eigene Leben in der Ausrichtung auf Gott wieder neu zu finden. Mit Fragen wie: Was trägt mich? oder Was glaube ich? führt der Weg zum Kreuz, das am Karfreitag vor Ostern in allen christlichen Kirchen im Mittelpunkt steht.

Das Team hat dieses hölzerne Balkenkreuz mit vielen Nägeln und mit unzähligen „Fesseln unseres Lebens“ wie Besitzdenken und Egoismus vor dem Altarraum aufgestellt. Hierbei werden Fragen aufgeworfen wie: Was lähmt und fesselt mich im Leben? oder Welche Kreuze belasten mein Leben ? Am Kreuz hängen dazu kleine Holzkreuze bereit, die abgehängt und mitgenommen werden dürfen.

An weiteren Stationen werden neue Perspektiven für das eigene Leben und den Umgang mit Anderen aufgezeigt. Dabei besteht für die Besucher mehrfach die Möglichkeit, auch selber aktiv zu werden. So können beispielsweise bunte Papier-Blüten mit den eigenen Möglichkeiten Gutes zu tun beschriftet und dann auf ein ausgelegtes, weißes Kreuz gelegt werden. Dort findet sich auch die bekannte Lebensweisheit von Erich Kästner: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Zur Vorbereitung auf Ostern lädt das Gemeindeteam mit ihrer Sprecherin Sabrina Otto ein, sich auf die Impulse entlang des Fastenweges in der Harthauser Pfarrkirche einzulassen. Noch bis zum 1. April ist der Weg täglich zugänglich.