Seit 2005 ist Philippus Maier Pfarrer in Onstmettingen, Ende des Monats beginnt für ihn und seine Ehefrau Martina ein neuer Lebensabschnitt: Dann ziehen die Eltern von vier erwachsenen Kindern nach Dettingen an der Erms. Der Abschiedsgottesdienst findet am Sonntag, 27. Oktober, um 10.30 Uhr statt.

Maier wurde 1963 in Stuttgart geboren, wuchs in Kayh, Gönningen, Baiersbronn und Tübingen auf – wo er auch studierte. Seinen Pfarrdienst begann der Fußballfan in Wildberg, zwölf Jahre später wechselte er nach Onstmettingen. Maier beschreibt sich selbst als „sehr geduldig und manchmal zu nachgiebig“. Er geht in seiner Freizeit schwimmen oder wandern und macht gerne Holz. Er sagt: „Ich gehe den Sachen gerne auf den Grund, will es genau wissen, manchmal zu genau. Ich bin kontaktfreudig und liebe es, in der Bibel zu forschen und lege sie gerne aus.“

„Ich habe die Älbler als raue, manchmal harte, aber liebenswerte Menschen mit dem Herz am rechten Fleck kennen und schätzen gelernt,“ sagt der 56-Jährige über die Zeit in Onstmettingen. Den Zusammenhalt im Kirchengemeinderat und die Geselligkeit der Älbler lobt Maier besonders: „Man hält in Onstmettingen zusammen.“ Ihm war es wichtig, „Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen und in diesem Glauben zu stärken“. Seine Frau habe zudem ein Frauenfrühstück beziehungsweise Frauenvesper gegründet.

Herausfordernd und eindrücklich war für Maier die Veränderung: „über all die Jahre, hinsichtlich meiner Rolle vom Vater kleiner Kinder bis nun zum Großvater“. Schwierig für die Kirchengemeinde sei und bleibe die Gewinnung und Begleitung von Mitarbeitern. Traurig findet der Pfarrer den Rückgang der Mitglieder in der Gemeinde und die wenigen Besucher im Sonntagsgottesdienst. Wenn am Ende des Tages mehr Zeit übrig geblieben wäre, hätte Maier „gerne mehr Besuche in den Häusern“ seines Dorfes gemacht. Die Kirche der Zukunft stellt er sich so vor: „Der Inhalt sollte bestehen bleiben. Die Verpackung muss möglichst lebensnah und modern sein.“

Beim Ausblick auf die eigene Zukunft meint der Pietist: „Wir gehen in eine große und sehr vielfältige Gemeinde nach Dettingen an der Erms. Die Herausforderung dort wird darin liegen, den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit zu fördern sowie zu sehen, wie man dort Menschen mit der guten Botschaft von Jesus erreichen kann.“ In Onstmettingen wolle er die Kirchenwahl noch auf die Bahn bringen und den Fortbestand der Gruppen und Kreise anstoßen. Schmerzlich für ihn ist, dass es keine Kinderkirche gibt: „Diese neu anzustoßen werde ich wohl jemand anderem überlassen müssen.“