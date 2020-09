Pfarrer Ostrowitzki hält den letzten Gottesdienst in St. Verena

Mit einem festlichen Gottesdienst in der St.-Verena-Kirche hat Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki nach elf Jahren Abschied von den Gläubigen der katholischen Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen genommen. Er wechselt nun in die Gemeinde Schluchsee und übernimmt dort die Leitung der Seelsorgeeinheit östlicher Hochschwarzwald.

Zahlreiche Gläubige aus der Seelsorgeeinheit kamen und feierten gemeinsam mit dem scheidenden Pfarrer dessen letzten Gottesdienst in der Schmeientalgemeinde. Gemeinsam zelebrierten Ostrowitzki und Pfarrer Hubert Freier, der Leiter der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, die heilige Messe, welche aufgrund der Abschiedsstimmung und dem umrahmenden Chorgesang von „Cum Deo“ eine besondere Wirkung auf die Anwesenden erzielte. In seiner Predigt betonte Ostrowitzki: „Wir wollen Gott danken, dass er uns zusammengeführt hat“. Er blicke mit Dankbarkeit auf seine seelsorgerische Tätigkeit in den verschiedenen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit zurück. Am Ende des Gottesdienstes übergab Rosa Endriß, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende, ein Präsent und bedankte sich bei Nikolaus Ostrowitzki: „In allen Seelsorgebereichen haben Sie sich selbst eingebracht.“ Angefangen bei den Kindern und Jugendlichen. Der Pfarrer habe mit den Jugendlichen gebetet, Glaubensgespräche geführt und ist mit ihnen zu Weltjugendtagen gefahren. Er habe als Seelsorger die Nöte der Menschen mitgetragen. In zahllosen seelsorgerlichen Einzelgesprächen den Betroffenen intensiv zugehört, ihre Not wahrgenommen und zusammen nach Lösungen für ein erträgliches Weitergehen gesucht. „Mögen die Ihnen zukünftig anvertrauten Menschen an Ihrer neuen Wirkungsstätte ihre Gaben genauso schätzen wie wir das tun“, so Endriß weiter.

Auch Pfarrer Freier wünschte dem scheidenden Glaubensbruder alles Gute und Gottes Segen und bedankte sich für die gemeinsame, stets harmonische Zusammenarbeit. Nachdem Pfarrer Ostrowitzki den Anwesenden den Segen gespendet hatte, setzte der Harthausener Chor mit dem Liedvortrag „Mögen Engel dich begleiten“ einen gesanglichen Schlusspunkt.

Nach dem Gottesdienst überbrachten die Bürgermeister Markus Zeiser (Straßberg) und Michael Maier (Winterlingen) sowie Harthausens Ortsvorsteher Emil Oswald weitere Präsente und die besten Wünsche an Ostrowitzki. Auf den Stehempfang wurde aus Gründen des Infektionsschutzes verzichtet, trotzdem gab es Gelegenheit, sich persönlich – unter Einhaltung der Vorschriften – von dem scheidenden Seelsorger zu verabschieden.