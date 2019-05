Pascal Schoch trifft in Schlussminute zum 3:3

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat sich im letzten Saisonspiel mit einem 3:3 gegen den FC Astoria Walldorf in die Sommerpause verabschiedet. Mit 41 Punkten schließt die TSG ihre Premierensaison in der Regionalliga Südwest auf dem elften Platz ab.

Vor der Partie wurden mit Manuel Pflumm (wechselt zum SV Rangendingen), Jörg Schreyeck (hört auf), Stefan Vogler (hört auf), Pascal Schoch (FC Holzhausen), Niklas Schäuffele (VfL Nagold) und Kevin Keller (Ziel unbekannt) gleich sechs Akteure verabschiedet.

Danach sahen die Zuschauer ein packendes Spiel, bei dem die Gäste durch Tim Fahrenholz schnell in Führung gingen. Doch die TSG blieb davon unbeeindruckt, erzielte durch Stefan Vogler (20.) den Ausgleich. Die Gäste blieben jedoch gefährlich und Julian Hauser (34.) verhinderte mit einer Glanztat bei einem Schuss von Andreas Schön den erneuten Rückstand. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber durch ein Abstauber-Tor von Vogler in Führung.

Gleich nach der Pause verpasste Lukas Foelsch aus zehn Metern das 3:1, was sich in der Folge rächen sollte. Zunächst scheiterte Erik Wekesser (60.) mit einem Freistoß an Hauser. Wenig später gelang dem Gästetorjäger doch das 2:2. Die Gäste wollten nun mehr und erneut Fahrenholz traf zum 2:3. Die TSG kam aber noch einmal zurück und nach einem Eckball traf Pascal Schoch mit einem Kopfball kurz vor Spielende zum 3:3.