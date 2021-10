Operette dreht sich um Liebe und Eifersucht, Intrigen und Verwirrungen

Die Operettenbühne Wien gastiert mit ihrer Inszenierung von „Wiener Blut“ am Donnerstag, 21. Oktober, in Balingen. Die Operette in drei Akten von Johann Strauß Sohn beginnt um 19.30 Uhr im großen Saal der Stadthalle.

„In diesem beliebten Meisterwerk sind die klassischen Elemente einer Operette auf so wunderbare Weise miteinander verwoben, dass eines der mitreißendsten und lebendigsten Werke des Genres überhaupt entstanden ist“, schreiben die Veranstalter von der Stadthalle Balingen in einer Pressemitteilung. „Liebe und Eifersucht, Intrigen und Verwirrungen im adeligen Wien, die schwungvolle Musik voll beliebter Ohrwürmer und nicht zuletzt die handelnden Personen, die vor Wiener Charme nur so sprühen – diese Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen!“

Prachtvolle Kostüme, stilvolle Bühnenbilder und ein bestens eingespieltes Orchester: Die Operette „Wiener Blut“ von Johann Strauß Sohn ist am 21. Oktober in der Stadthalle Balingen zu sehen. (Foto: Claudius Schutte)

Heinz Hellberg habe mit der erfolgreichen Inszenierung von „Wiener Blut“ sein Publikum bereits im Rahmen zweier großer Tourneen bezaubert und freue sich nun ganz besonders auf die Neuproduktion des Meisterwerks. Wie auch in der vergangenen Saison mit dem Walzertraum, habe die Operettenbühne Wien immer wieder bewiesen, wie großartig sie es verstehe, das typisch „Wienerische“ auf die Bühne zu bringen und die Werke ganz in beliebter Operettentradition mit Leben zu füllen.

Die Veranstalter versprechen ein österreichisches Solistenensemble mit prachtvollen Kostümen der Österreichischen Bundestheater, stilvolle Bühnenbilder und ein bestens eingespieltes Orchester der Operettenbühne Wien unter der Leitung von Laszlo Gyüker, der erst vor Kurzem als Gastdirigent an die Wiener Volksoper verpflichtet wurde.

Die Vorstellung von „Wiener Blut“ in der Stadthalle Balingen wird über das Programm „Neustart Kultur“ durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Bei der Aufführung am 21. Oktober handelt es sich um einen Nachholtermin vom 21. Januar beziehungsweise 1. Mai dieses Jahres. Dafür gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Der ursprünglich angekündigte Einführungsvortrag entfällt.

Die Veranstalter bitten um Beachtung einiger wichtiger Hinweise mit Blick auf die Corona-Pandemie. So ist ein Zutritt zur Veranstaltung nur mit einem 3G-Nachweis möglich. Besucher müssen damit gegen das Coronavirus geimpft sein, eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben oder einen aktuellen Test vorweisen können. In der Stadthalle muss nach der aktuellen Corona-Verordnung auch am Platz eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Zur vereinfachten Registrierung der Gäste steht neben ausgefüllten Kontaktformularen auch die Luca-App zur Verfügung. Idealerweise sollten Besucher diese bereits vorab installieren.