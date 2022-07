Noch attraktive Ausbildungsplätze 2022 frei

Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt und gute Nachrichten für die Jugendlichen in der Region: Zu Beginn der Sommerferien sind noch rund 1 500 offene Ausbildungsplätze verteilt über fast alle Branchen im Datenbestand der Agentur für Arbeit. Wer noch nichts Passendes gefunden hat, sollte sich deshalb jetzt schnell telefonisch an die kostenlose Bewerber-Hotline der Berufsberatung mit der Rufnummer 0800/ 4 5555 00 wenden, um doch noch einen Ausbildungsplatz im Jahr 2022 zu bekommen.

Rechtzeitig zu den Sommerferien steht das Berufsinformationszentrum mit seinem vielfältigen Informationsangebot wieder zur Verfügung. Jugendliche können sich hier anhand verschiedener Medien über Berufe und Ausbildungsvoraussetzungen und Anforderungen informieren und können so die Ferien nutzen, um sich beruflich zu orientieren. Das Informationsangebot steht selbstverständlich auch Erwachsenen zur Verfügung.

Bis zum Ende der Sommerferien haben Jugendliche noch die kostenlose Möglichkeit, über Praktikumswoche.de an fünf Tagen in fünf Unternehmen reinzuschnuppern und 5 verschiedene Berufe kennenzulernen. Jeder Praktikumstag bietet neue Einblicke, Erfahrungen und Chancen. Die Praktikumsplätze in der Region sind auf den Seiten www.praktikumswoche.de/sigmaringen bzw. www.praktikumswoche.de/zollernalbkreis sind zu finden. Nach der Anmeldung können Jugendliche sich direkt einbuchen und haben damit schon ihren Platz sicher. Eine weitere Bewerbung ist nicht mehr erforderlich.

Bei der Berufsberatung gemeldete Jugendliche sollten mitteilen, wenn sie einen Ausbildungs- oder Schulplatz gefunden haben oder doch keine Ausbildung beginnen möchten. Die Betriebe sollten die Agentur für Arbeit informieren, wenn gemeldete Ausbildungsstellen besetzt wurden. Falls ein vermeintlicher künftiger Azubi es sich doch noch anders überlegt hat und dadurch eine Ausbildungsstelle wieder frei wurde, sollte dies ebenfalls mitgeteilt werden. Bereits abgemeldete Stellenangebote können bei Bedarf wieder erneuert werden.