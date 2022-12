Neujahrskonzert in Balingen mit dem Sorbischen National-Ensemble

In großen Saal der Stadthalle Balingen, Charlottenstraße 27, beginnt am Montag, 2. Januar, um 19.30 Uhr unter dem Motto „Musikalisches Feuerwerk“ das Neujahrskonzert mit Orchester und Ballett des Sorbischen National-Ensembles sowie Gesangssolisten. Laut Ankündigung werden bei der Konzertgala bekannte Melodien aus Operette und Musical aufgeführt.

Neben den bekannten Klassikern der Wiener Straussdynastie und Werken ihrer Zeitgenossen erklingen Kostproben sorbischer Komponisten. Komplettiert werden die Darbietungen durch Gesangssolisten, eine charmante Moderatorin und ein Ballett.

Das Sorbische National-Ensemble wurde im Jahre 1952 auf Anregung der Domowina, des nationalen Dachverbandes der Lausitzer Sorben, gegründet. Gefördert durch die „Stiftung für das sorbische Volk“ pflegen, bewahren und entwickeln die drei professionellen Sparten Ballett, Chor und Orchester die kulturelle Tradition der Sorben.

Dabei verstehen sich die Mitglieder des Ensembles auch als ethnisches Bindeglied zwischen Ost und West und als kultureller Botschafter in einem vereinten Europa. In der Lausitz zu Hause sind die lebendigen Sitten und Bräuche des sorbischen Volkes Quelle und Inspiration für eine einzigartige folkloristische Bühnenkunst. In Balingen war das Ensemble bereits mehrfach zu Gast.

Karten im Vorverkauf von 28,50 bis 36,50 Euro, ermäßigt acht bis 18,30 Euro, sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen unter Telefonnummer 07433/9008-420, auf der Homepage www.stadthalle-balingen.de und bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen.