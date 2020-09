Neue Schulbuslinie nimmt den Betrieb auf

Mit Beginn des neuen Schuljahres in dieser Woche hat in Winterlingen ein neuer Schulbus zwischen Benzingen und Harthausen den Betrieb aufgenommen. Wie Benzingens Ortsvorsteher Ewald Hoffmann mitteilt, war den Eltern der mitfahrenden Kinder eine gewisse Erleichterung anzumerken: Sie hatten im vergangenen Jahr mit großem Willen um einen solchen Schulbus gekämpft.

Vom neuen Bus profitieren 25 Mädchen und Jungen aus Benzingen, die die Grundschule in Harthausen besuchen. Wie Ewald Hoffmann berichtet, tauschten sich Dirk Sieber, sein Stellvertreter als Ortsvorsteher und gleichzeitig Elternbeirat der Grundschule Harthausen, sowie Elternbeirätin Danica Grüner regelmäßig mit der Gemeinde Winterlingen und dem Busunternehmen Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) aus.

Weil alle Beteiligten an einem Strang zogen, stand am Ende nur noch die Frage nach der Finanzierung der neuen Buslinie im Raum. „Im Austausch mit der Gemeinde und dem Landkreis konnte aber auch hier eine Lösung gefunden werden“, schreibt Ewald Hoffmann in einer Pressemitteilung. Die Kosten würden nun gemeinsam von der Gemeinde, den Eltern und dem Landkreis getragen. Dieser gute Kompromiss sei auch Winterlingens Bürgermeister Michael Maier zu verdanken.

Darüber, dass es mit dem Bus geklappt hat, freuten sich auch die ersten Fahrgäste: „Trotz Mundschutz, der in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin Pflicht ist, konnte man die strahlenden Kindergesichter gut erkennen“, schreibt Ewald Hoffmann.